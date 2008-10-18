بذر، کود و سم مورد نیاز کلزا کاران مازندرانی تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاوه ظهر شنبه در جلسه ستاد توسعه کشت دانه‌های روغنی مازندران در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان در ساری اظهار داشت: براساس توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان باید هر چه سریعتر نسبت به کاشت کُلزا اقدام نمود.

وی در خصوص حمل نهاده‌ها براساس پراکندگی سطح زیر کشت اظهار داشت: در سال‌جاری بذر و کود و سم به اندازه کافی در انبار شرکت خدمات حمایتی استان موجود است.

کاوه در ادامه سخنانش ضمن درخواست اقدام صندوق بیمه محصولات کشاورزی نسبت به انعقاد قرارداد بیمه از طریق عاملین کارگزار با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه خشکسالی بر ضرورت انجام بیمه تأکید کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگر از سخنانش سطح پروژه آرمانی کلزا در استان را دو هزار و 500 کتار اعلام کرد.

وی از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستانها خواست تا با توجه به سطح تخصیصی نسبت به انتخاب اراضی یکپارچه با عملکرد پایین‌تر از عملکرد متوسط استان اقدام تا با اعمال مدیریت صحیح شاهد افزایش کمی و کیفی محصول که از اهداف طرح بوده دست یابیم .

در ادامه هر یک از اعضاء به ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر پرداختند که مواردی به تصویب رسید و مقرر شد زمان کاشت و برداشت کلزا بر اساس توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان به صورتی باشد که در مناطق کوهستانی زمان کاشت اول شهریور لغایت 30 مهر و زمان برداشت 20 خرداد لغایت 25 تیر باشد.

همچنین در مناطق میانبند از اول مهر لغایت 15 مهر و زمان برداشت از 15 خرداد لغایت 25 تیر و مناطق دشت از 15 مهر لغایت 25 آبان و زمان برداشت از 20 اردیبهشت لغایت 30 خرداد ماه ذکر شده است.

در این جلسه نیز مقرر شد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه براساس فرمول کودی مقدار 150 کیلوگرم کود اوره ، 50 کیلوگرم فسفات و 50 کیلوگرم پتاس را همزمان با انعقاد قرارداد کشت به کشاورزان ارائه کنند.

در مرحله داشت نیز از کودهای مایع حاوی عناصر ماکرو و میکرو استفاده کنند .

همچنین مقرر شد در سال‌جاری انعقاد قرارداد کلیه ناظرین کلزا در قالب شرکت خدمات مشاوره‌ای بوده و شرکت‌ها نیز باید در اسرع وقت جهت انعقاد قرارداد به سازمان جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمایند.