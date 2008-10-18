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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

معاون شهردار تهران خبر داد:

تکمیل 350 کیلومتر از شبکه 500 کیلومتری جمع آوری آبهای سطحی

تکمیل 350 کیلومتر از شبکه 500 کیلومتری جمع آوری آبهای سطحی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: 350 کیلومتر از شبکه 500 کیلومتری تونل جمع آوری آبهای سطحی احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمد دنیامالی اظهارداشت: این مسیر در ابتدا 300 کیلومتر در نظر گرفته شده بود اما به تازگی 200 کیلومتر دیگر نیز به آن افزوده شد.

وی افزود: 137 کیلومتر دیگر این شبکه 500 متری نیز در حال اجرا است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه تهران به 700 کیلومتر تونل دیگر نیز احتیاج دارد گفت: همچنین افزودن 213 کیلومتر دیگر به این شبکه نیز در حال بررسی و انجام مراحل کارشناسی است که در صورت امکان انجام شود.

دنیامالی به اهمیت تونل جمع آوری آبهای سطحی در تهران اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت این شبکه در تهران و جلوگیری از جاری شدن سیلاب، بودجه 26 میلیارد تومانی شهرداری برای احداث تونل در گذشته ، به 100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

کد مطلب 767330

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