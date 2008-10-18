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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۴۶

کمال عشق:

حضور در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر نیازمند حامی مالی است

حضور در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر نیازمند حامی مالی است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان زنجان از حضور بسکتبال با ویلچر زنجان در رقابت‌های لیگ برتر خبر داد و گفت: برای حضوری موفق تر و قدرتمند در این مسابقات به حمایت مالی مسئولین استان نیاز مبرم داریم.

کمال عشق در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با اشاره به توان مالی بالای تیم‌های حاضر در لیگ برتر، افزود: اگر نتوانیم برای تیم زنجان اسپانسر مالی پیدا کنیم، هیچگاه نمی توانیم در پایان فصل به یکی از سکوهای سه گانه دست یابیم، لذا در صورت عدم حمایت از این تیم به ناچار با ترکیب بازیکنان نوجوان و جوان در رقابت‌های مذکور حاضر خواهیم شد.

وی عنوان کرد: با توجه به حضور بازیکنان ملی پوش زنجانی در لیگ‌های اروپایی و عدم حمایت از تیم زنجان به نظر می رسد که امسال باید با بازیکنان کم تجربه به مصاف حریفان خود برویم.

عشق با ابراز نارضایتی از عدم حمایت مسئولین استان از ورزش، خاطرنشان کرد: این هیئت جزو هیئت جانبازان و معلولین استان به شمار می رود که 18 رشته ورزشی را تحت پوشش خود قرار داده است و طی سالیان گذشته نشان داد که یکی از پرمدال ترین ورزش‌ها برای استان است بنابراین به توجه و حمایت بیشتر مسئولین نیاز دارد.

به گفته عشق، علیرضا احمدی و مرتضی غریبلو در لیگ ایتالیا و وحید غلام آزاد نیز در لیگ ترکیه به عضویت در خواهند آمد.

کد مطلب 767379

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