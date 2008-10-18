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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۸

در نشست تاج با ترابیان ؛

با استعفای شمس مخالفت شد / تقویت تیم های ملی رده های پایه

با استعفای شمس مخالفت شد / تقویت تیم های ملی رده های پایه

در نشست ویژه مدیر تیم های ملی با رئیس کمیته فوتسال، ضمن مخالفت با کناره گیری سرمربی تیم ملی فوتسال، برنامه ریزی جهت تقویت تیم های ملی و بسترسازی برای رشد فوتسال کشور مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح امروز با حضور مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم های ملی، عباس ترابیان ومهدی خراطی رئیس و دبیرکمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برگزار شد، ابتدا نتایج موفقیت آمیز تیم ملی فوتسال در ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال در برزیل مورد بررسی قرار گرفت و رئیس کمیته فوتسال گزارشی از این مسابقات را ارائه کرد.

در ادامه این جلسه مهدی تاج با اشاره به اینکه فوتسال و فوتبال ساحلی از مزیت و پتانسیل بالایی در کشور برخوردارند و کشورمان این توانایی را دارد تا در این دو رشته در جمع بهترین های جهان قرار بگیرد ، مقدمات شکل گیری تشکیلات منظم و مستقل برای این دو رشته را مورد تاکید قرار داد.  

فعال تر شدن مسابقات لیگ برترفوتسال، تقویت و فعال سازی تیم های ملی فوتسال زیر نظر کمیته تیم های ملی ، استقلال کمیته های داوری و انضباطی فوتسال و طراحی و تاسیس احداث یک سالن اختصاصی فوتسال از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه بود.

در بخش دیگری از این نشست موضوع کناره گیری حسین شمس از تیم ملی مطرح شد که مدیر تیم های ملی ضمن مخالفت با استعفای سرمربی تیم ملی فوتسال خواستار ادامه فعالیت وی در این مسئولیت و آماده سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا شد.

کد مطلب 767382

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