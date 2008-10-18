بیشترین اعتبارات در کرمانشاه به ساخت اماکن ورزشی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعد از ظهر شنبه در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و با حضور روسای هئیت های ورزشی، ورزشکاران، قهرمانان، مدیران و کارکنان اداره تربیت بدنی استان برگزار شد، با بیان اینکه ورزش نقش تعیین کننده و مهمی در رشد اخلاق و شخصیت اقشار مختلف جامعه دارد، اظهار داشت: یکی از کارهای ارزشمند و مهم در جامعه پرداختن به امر ورزش است زیرا یک شخص ورزشکار یک انسان با کرامت و با اخلاق است.

وی افزود: همدلی و صمیمیت مهمترین عامل در شکوفایی ورزش است و یکی از عواملی که بخش ورزش را تضعیف و دچار سستی می کند تفرقه و تشتت بین ورزشکاران است.

غفوری با اشاره به جایگاه ورزش استان گفت: استان کرمانشاه در زمینه داشتن پتانسیل و ظرفیت های ورزشی، قهرمانی و پهلوانی بسیار غنی است لذا باید تلاش ویژه ای در جهت رشد و اعتلای جامعه با استفاده از این ظرفیت ها صورت گیرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه یک انسان ورزشکار علاوه بر تقویت جسم به تقویت روح و جان خود می پردازد، پیشرفت، رشد و اعتلای جامعه را در گرو داشتن انسانهای قوی، توانمند و خلاق عنوان کرد و گفت: خوشبختانه موضوع فراگیر شدن ورزش قهرمانی در اقصی نقاط مختلف استان نهادینه شده است که این نشان از وجود استعداد و ظرفیت های ورزشی در استان دارد.

وی عنوان کرد: طی چند سال گذشته علاوه بر رشد و توسعه در بخش ورزش، بیشترین اعتبارات نیز به اماکن ورزشی اختصاص یافته است که این امر حاکی از توجه ویژه مسئولان استان به توسعه ورزش دارد.

غفوری با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای توسعه اماکن ورزشی بیان داشت: در سفر ریاست جمهور به استان 29 سالن ورزشی برای استان به تصویب رسید که 20 مورد آنها افتتاح شده و بقیه نیز تا پایان سال مورد بهربرداری قرار می گیرند.

وی افزود: اقدامات لازم جهت اتمام ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری در دست پیگیری است که این پروژه در نیمه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و در اختیار جوانان کرمانشاهی قرار خواهد گرفت.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به طرحهای در دست اقدام سرانه ورزش در استان در حال ارتقا و رشد است و ما در انتظار شکوفایی و اعتلای ورزش در این دیار هستیم.

وی از ورزشکاران به عنوان سفیران نظام مقدس جمهوری اسلامی نام برد و اظهار داشت: زمانی که ورزشکاران کشور برای عنوان قهرمانی تلاش و پیکار می کنند و مدالهای مختلف را برای کشور به ارمغان می آورند باعث اعتلا و سربلندی نام ایران اسلامی در سراسر جهان طنین انداز می گردد که این موضوع سرافرازی هر ایرانی را به دنبال دارد.

این مسئول با بیان اینکه ورزشکاران و قهرمانان استان باید در توسعه این استان نقش داشته باشند، گفت: ورزشکاران به واسطه اینکه از فکر سالم و بدن سالمی برخوردار هستند قادر به ایفای نقش سازنده و موثر در توسعه، رونق اقتصادی، تولید و اشتغالزایی هستند.

استاندار کرمانشاه از راه اندازی تیم دسته دومی فوتبال به نام زاگرس خبر داد و خاطرنشان کرد : به تازگی تیم دسته دومی فوتبال به نام زاگرس در کرمانشاه با حمایت ها و پشتیبانی های اداره کل تربیت بدنی استان راه اندازی شده است که امیدواریم این تیم فوتبال پله های ترقی را طی کند.