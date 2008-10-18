انبارهای تعاونی روستایی آماده ذخیره سازی مرکبات است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر شنبه در نشست با فرمانداران استان ضمن تاکید بر ایجاد تحول اقتصادی با استفاده از توانایی ها و قابلیتهای استان گفت: مازندران با داشتن امکانات زیاد در زمینه های کشاورزی، دریایی، دامداری، صنعتی و ... دارای شرایط مناسب برای ایجاد تحول و تحرک اقتصادی است.

وی تهیه طرح شش محور استراژیکی استان را موثرترین گام در جهت توسعه و تحول استان بیان کرد.

استاندار با تاکید بر توجه بیشتر فرمانداران بر نحوه پخت و توزیع نان در استان، خطاب به آنان گفت: با توجه به اینکه نان قوت اصلی مردم است در ارائه نان با کیفیت تا زمان جلب رضایت کامل مردم با جدیت پیگیر باشید.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت سبز در استان گفت: راه اندازی این نهضت در سطح استان از گلوگاه تا رامسر با یک میلیارد تومان سرمایه گذاری در آبان ماه سال جاری آغاز می شود.

در ادامه این نشست آیت الله ایازی از استادان برجسته حوزه های علمیه مازندران با اشاره به پتانسیلهای بسیار قوی و خوب استان گفت: استان از همه مواهب طبیعی همانند جنگل، دشت و دریا برخوردار است که متاسفانه تاکنون تنها از دشت مازندران آنهم بر اساس نیاز مردم و در حد معیشتی استفاده شده که صرفه اقتصادی چندانی نداشته است.

وی با اشاره به ایجاد شدن فرقه های جدید فکری در برخی از جوانان، خطاب به فرمانداران گفت: شما فرماندار همه مردم هستید لذا با پیگیری مستمر خود علت گرایش ها و ناهنجارهای فکری جوانان رامشخص و در جهت رفع آن کوشا باشید.

آیت الله ایازی دولت نهم را دولتی حریص در ارائه خدمت به مردم معرفی کرد و افزود: سرخوردگی های اجتماعی و نبود فرصتهای شغلی ریشه همه ناهنجاری ها و مشکلات مذهبی، اشتغال، اعتیاد جوانان است که ایجاب می کند از رویکرد دولت در ارائه خدمت رسانی به نفع مردم و استان استفاده شده و روزنه های نفوذ را بر دشمنان بست.

وی در این راستا افزود: ایجاد واحدهای صنعتی با مدیریت قوی از جمله راهکارهای مهم در جهت رفع مشکل بیکاری جوانان است.