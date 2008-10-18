به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فیفا، هیئت مطالعات فنی فیفا شامل پنج عضو متشکل از ژان پل بریگر(سوئیس)، ویکتور هرمانس(هلند)، ویسنته دو لوییس(آرژانتین)، خاویر لوزانو (آؤژانتین) و ادواردو والدز باسو (برزیل) پس از ارزیابی 54 بازی انجام شده اقدام به انتخاب 10 بازیکن برتر این دوره از رقابت ها کرده اند که اسامی آنها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی به شرح زیر است:

1- فالکائو (برزیل)، 2- گرانا (ایتالیا)، 3- کیکه (اسپانیا)، 4- لنیسیو (برزیل)، 5- مصطفی نظری (ایران)،6- پولا (روسیه)، 7- شوماخر (برزیل)، 8- وحید شمسایی(ایران)، 9- ولادیسلاو شایاخمتوف (روسیه) و 10- تیاگو (برزیل)

طبق قوانین ، سه بازیکن از میان این بازیکنان به ترتیب برنده توپ طلای آدیداس، توپ نقره آدیداس و توپ برنز آدیداس خواهند شد.

نفرات برتر با رای اصحاب رسانه ها که مورد تایید فدراسیون بین المللی هستند انتخاب خواهند شد به این ترتیب که رای اول 5 امتیاز، رای دوم 3 امتیاز و رای سوم یک امتیاز دریافت می کند.

آرا باید پس از نیمه نخست دیدار نهایی بین تیم های برزیل و اسپانیا در "ماراکانازینیو"ی ریو دو ژانیرو به متصدیان رای گیری ارائه شود.

این در حالی است که دستکش طلایی این دوره از رقابت‌ها هم به یکی از دو دروازه بان ایران (مصطفی نظری) و دروازه بان برزیل (تیاگو) تعلق می گیرد. این دروازه بان‌ها می توانند به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت هم انتخاب شوند.

برندگان این رای گیری پس از بازی یکشنبه دو تیم معرفی خواهد شد. فیفا همچنین به گلزنان اول تا سوم این جام هم به ترتیب کفش طلایی، نقره ای و برنزی اهدا خواهد کرد. جایزه بازی جوانمردانه هم فردا اهدا می شود.