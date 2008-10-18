سرانه ورزش استان اردبیل تنها 58 صدم درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، شروین اسبقیان بعد از ظهر امروز در نشستی خبری در محل این اداره اظهار داشت: این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به یک متر مربع افزایش پیدا کند.

وی افزود: با توجه به اعتبارات تخفیفی و نیز هماهنگی و تلاش مدیران استانی و پروژه های در دست اجرا قطعا تا پایان برنامه چهارم توسعه به سرانه یک متر مربع دست خواهیم یافت.

مدیر کل تربیت بدنی استان عنوان کرد: در حال حاضر 36 سالن ورزشی از محل اعتبارات ملی در دست اجرا بوده که با بهره برداری از این سالن ها و فضا های ورزشی، سرانه ورزش استان به نحو مطلوبی افزایش می یابد.

اسبقیان با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه احداث و توسعه فضاهای ورزشی تخصصی توجه ویژه ای شده است، تصریح کرد: هم اکنون 14 سالن تخصصی در سطح استان در دست احداث بوده که در دهه فجر امسال هشت مورد آن با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ابراز داشت: همچنین از محل اعتبارات سفر رئیس سازمان تربیت بدنی شش سالن تخصصی ژیمناستیک با مساحتی افزون بر هفت هزار متر مربع در شهرهای مشگین شهر ، پارس آباد، خلخال، اردبیل، گرمی و بیله سوار احداث و به زودی افتتاح خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه با تمام این اقدامات و اعتبارات اختصاصی استان اردبیل از وجود برخی از سالنهای تخصصی از جمله استخر ، گلف، اسکواش، تنیس و ... محروم بوده که به طور یقین در ورزش قهرمانی تاثیر گذار است.

اسبقیان در ادامه با بیان اینکه برای رسیدن به شرایط ایده آل باید به زیرساختها توجه ویزه ای صورت گیرد، تاکید کرد: اختصاص اعتبار عمرانی صد میلیارد ریالی در سال جاری به استان اردبیل، نشان دهنده توجه و عزم دولت برای توسعه زیرساختها و محرومیت زدایی در کشور است.

وی ساخت سالن سرپوشیده دو میدانی در مجموعه وزشی علی دایی را با اعبتار 60 میلیارد ریالی از جمله توسعه زیرساختهای ورزشی استان دانست و افزود: نباید توجه ویِژه دولت نهم را به توسعه ورزش استانها نادیده گرفت.

وی در بخش دگیری از سخنان خود ضمن تشریح برنامه های هفته تربیت بدنی ، اجرای مسابقات در رده های سنی مختلف و در دو بخش آقایان و بانوان همایش بزرگ پیاده روی با خانواده و نیز غبار روبی مزار شهدا و حضور وزشکاران درمراسمهای معنوی را از اهم این برنامه ها برشمرد.