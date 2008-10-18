مسائل طبیعی عمده ترین علت بحران دریاچه ارومیه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فاطمه واعظ جوادی عصر امروز در حاشیه امضای سند ملی راهبردی مدیرت جامع پارک ملی دریاچه ارومیه با بیان این مطلب افزود: در برنامه چهارم توسعه بر مدیریت تالاب های کشور با اولویت دریاچه ارومیه تاکید شده که در این راستا با تسهیلات جهانی و اعتبارات خود سازمان، مطالعات سنگینی در این حوزه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: کاهش میزان بارندگی، افزایش دما و تبخیر آب دریاچه باعث شده که سطح آب دریاچه افت کند و غلظت آب بالا رود که این عوامل دست به دست هم داده و باعث بحران دریاچه ارومیه شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: احداث سدها تاثیر چندانی در بحران آب دریاچه ارومیه ندارند، زیرا بیشتر این سدها در دهه 50 به بهره برداری رسیده اند.

جوادی خاطر نشان کرد: مصارف بخش کشاورزی و برداشتهایی که از چاه های آب اطراف صورت گرفته، نوع کشت، میزان آبیاری و نوع انتقال آب از دیگر عوامل موثر بر بحران آب دریاچه ارومیه در سالهای اخیر بوده است.

وی تصریح کرد: سند ملی راهبردی مدیریت جامع پارک ملی دریاچه ارومیه از پیامدهای مطالعات انجام شده در رابطه با دریاچه ارومیه است.

وی یادآورشد: سه دستگاه اجرایی متولی امر و استانداران متاثر از اکولوژی دریاچه ارومیه امروز گردهم آمدند که سند را امضاء کنند و این سند ملی به زودی اجرایی شود.

