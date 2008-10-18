پرداخت 98 درصدی تسهیلات مقاوم سازی مسکن در شهرستان نیر

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ناصر آذری فر عصر امروز در شورای اداری این شهرستان که در محل فرمانداری برگزار می شد عنوان کرد: شهرستان نیر از این حیث رتبه اول استانی را به خود اختصاص داده است.

فرماندار نیر افزود: روند اجرای طرح مقاوم سازی مسکن در این شهرستان بسیار مطلوب بوده و نشانگر تعامل ، هماهنگی و همکاری ادارات و دستگاه ها ی دولتی و اجرایی با بانکها می باشد.

وی عنوان کرد: همچنین متقاضیان مقاوم سازی مسکن در روستاهای شهرستان نیر نیز تسهیلات بانکی خود را دریافت کرده اند و هیچ مشکلی در این خصوص با بانکهای عامل وجود نداشته است.

آذری فردر ادامه با اشاره به روند جرای طرح مسکن مهر در این شهرستان تصریح کرد:زمین مورد نیاز این طرح خریداری شده و بزودی و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی یاد آور شد: بر اساس طرح مسکن مهر ، یک هزار و 376 واحد مسکونی باید با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت دولت در شهرستان نیز احداث شود.

فرماندار نیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره با لزوم کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی در شهرستان ، موضوع مدیریت بحران را در کاهش این خسارت مهم ارزیابی کرده و به آن تاکید نمود.

وی خاطر نشان کرد: انجام تمهیدات پیشگرانه در کاهش تلافت بلایایی طبیعی بسیار مهم بوده اما باید با تجهیز ادوات و امکانات مورد نیاز به آموزش مستمر نیروهای امدادی و خدمات رسانی و نیز آموزش مردم منطقه توجه ویژه ای صورت گیرد.

آذری فر همچنین خروج معلمان از عرصه تعلیم و تربیت این شهرستان را از مهمترین مشکلات منطقه عنوان کرد و ابراز داشت: در سال جاری 57 نفراز معلمان شهرستان نیر به طروق مختلف از جمله بازنشستگی ، انتقال، تحصیل و ... از حوزه آموزش و پرورش نیر خارج شده اند.

وی در پایان با اشاره به لزوم اجرای طرح بومی سازی معلمان این شهرستان اضافه کرد: برای اجرای این طرح به اعتباری بالغ بر 610 میلیارد ریال نیاز است.