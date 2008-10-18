تیم والیبال دختران ژاپن قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به فیلیپین، هفتمین دوره رقابتهای والیبال نوجوانان دختر آسیا امروز با برگزاری چهار دیدار برای شناخت تیم های اول تا هشتم در مانیل برگزار شد.

در دیدار فینال این رقابتها دو تیم ژاپن و چین به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم ژاپن قهرمان دوره گذشته مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا با نتیجه 3 بر صفر تیم چین را شکست داد. والیبالیست های نوجوان ژاپن در این مسابقه در سه ست پیاپی(27-25)،(25-17) و(25-19) به پیروزی رسیدند تا عنوان قهرمانی خود را تکرارکنند.

در دیدار رده بندی تیم کره جنوبی نایب قهرمان دوره گذشته این مسابقات با نتیجه 3 بر صفر(25-9)،(25-22)،(25-20) مغلوب تیم تایلند میزبان ششمین دوره این مسابقات شد. بدین ترتیب تیم تایلند بر سکوی سوم هفتمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا ایستاد. تیم کره جنوبی نیز چهارم شد.

تیم چین تایپه برای کسب مقام پنجمی با نتیجه 3 بر صفر (25-14)،(25-20)،(25-14) تیم اندونزی را شکست داد. تیم استرالیا نیز برای کسب عنوان هفتمی با نتیجه 3 بر صفر (25-12)،(25-18)،(25-21) تیم فیلیپین میزبان این دوره از رقابتها را شکست داد.

رده بندی نهایی این رقابتها بدین شرح است :

1- ژاپن 2- چین 3- تایلند 4- کره جنوبی 5- چین تایپه 6- اندونزی 7-استرالیا 8- فیلیپین 9- قزاقستان 10- هند 11- ایران 12- سریلانکا

هفتمین دوره رقابت‌های والیبال دختران نوجوان آسیا عصر امروز با برگزاری مراسم اختتامیه و اهداء کاپ و مدال به تیم های برتر به کار خود پایان داد. والیبالیست های نوجوان کشورمان فردا مانیل را به مقصد دوحه برای بازگشت به تهران ترک می کنند.