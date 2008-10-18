دخالت دولت در اقتصاد موقت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جرج بوش در گفتگوی هفتگی با رادیو آمریکا اعلام کرد: کمک هفتصد میلیارد دلاری تنها به منظور کمک به بانک ها برای پرداخت بدهی هایشان صورت می گیرد و به معنی تغییر رویه در سیاست های اقتصادی کاخ سفید نیست.

رئیس جمهور آمریکا دخالت دولت این کشور در اقتصاد را موضوعی همیشگی ندانست و از مشورت با شرکای اروپایی واشنگتن درباره چگونگی مقابله با بحران اقتصادی فراگیر خبر داد.

بوش با تایید کنگره آمریکا از تزریق هفتصد میلیارد دلار به موسسات مالی این کشور خبر داده، اما بسیاری از تحلیلگران از تداوم بحران مالی ایالات متحده در سال های آینده حتی با تزریق پول های بیشتر سخن گفته اند.

بحران اقتصادی فراگیر در جهان که تاکنون به ورشکستگی بسیاری از موسسات اقتصادی آمریکا و جهان انجامیده به افزایش تورم، بیکاری و رکود اقتصادی در کشورهای مختلف منجر شده است.