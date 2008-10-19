نمایش "من خوابم نمی آید" در سنندج به روی صحنه رفت

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان کردستان عصر روز گذشته به خبرنگار مهر در سنندج گفت: این نمایش با موضوع دینی و از امروز تا 30 مهر ماه در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان استان به روی صحنه خواهد رفت.

سامان احمدی افزود: در این نمایش و در قالب عروسکی بخش کوچکی از زندگی و سیره پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) و به خصوص داستان معجزه الهی در غار حراء و تنیدن تار عنکبوت به نمایش در آمده است.

وی خاطرنشان کرد: در این نمایش هیرش نقشبندی، هوشیار قوامی، مازیار مشتاقی، پوریا احمدی، شادی جعفری، اکرم محمدی، سوما قوامی و ئاسو نقشبندی به عنوان عروسک گردان حضور دارند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان کردستان بیان داشت: محسن عظیمی پویا به عنوان نویسنده، کویستان احمدی به عنوان نورپرداز و رضا پیرخضری ساخت موسیقی نمایش عروسکی "من خوابم نمی آید" را بر عهده دارند.

احمدی سپس با اشاره به رسالت حوزه هنری استان کردستان در جهت ترویج و توجه به هنر دینی عنوان کرد: حوزه هنری استان کردستان رسالت و وظیفه خود را ایجاد شرایط لازم جهت تبیین آموزه های دینی به خصوص سیره و روش حضرت محمد (ص) و ائمه اطهار می داند.

وی در پایان گفت: در این راستا حمایت از گروه های نمایشی که در مسیر ساخت نمایش های بومی، ایراین و اسلامی تلاش می نمایند از اولویت های کاری این واحد به شمار می رود.