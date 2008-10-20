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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

احداث دانشگاه دولتی با 9 رشته و سه دانشکده در نیشابور

احداث دانشگاه دولتی با 9 رشته و سه دانشکده در نیشابور

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: با انجام اقدامات اولیه احداث دانشگاه با 9 رشته و سه دانشکده در شهرستان نیشابور قطعی است.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: مقدمات دریافت مجوز احداث دانشگاه دولتی در نیشابور انجام شده و در حال حاضر پیگیری مراحل قانونی و اداری دریافت 200 هکتار زمین در شمال شرق شهرستان برای این امر هستیم.

وی تصریح کرد: وزارت علوم و شورای گسترش علوم، صدور موافقت قطعی دانشگاه را موکول به دریافت مجوزهای ایجاد 9 رشته در سه دانشکده نموده که این مساله قطعا صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ای در هفته جاری در این خصوص اظهارداشت: راه اندازی دانشگاه دولتی در نیشابور خواسته عمومی مردم فرهنگ دوست شهرستان نیشابور است که دارای سابقه دیرینه در تمدن و فرهنگ هستند و ما به جد پیگیر آن هستیم.

کد مطلب 767618

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