راهنماي برآورد جريان سطحي در مناطق مختلف ايران

دكتر جمشيد موسوي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: در اكثر حوزه هاي آبريز ايران ايستگاه هاي اندازه گيري به تعداد كافي وجود ندارد و در ايستگاه هاي موجود نيز كيفيت داده ها بعضا مناسب نيست. از طرفي برآورد جريان سطحي در رودخانه ها و نقاط مختلف از حوزه هاي آبريز تحت تاثير وجود آمار مناسب هم به لحاظ طول داده ها و هم كيفيت داده ها است، بنابراين ضرورت وجود يك راهنماي برآورد جريان در شرايط كمبود داده و اطلاعات كاملا محسوس است .

وي افزود: در زمينه رفع اين مشكل دانشگاه علم و صنعت ايران قراردادي با سازمان مديريت منابع آب ايران تحت عنوان راهنماي برآورد جريان سطحي در مناطق فاقد آمار منعقد كرده است تا به رفع مشكل مذكور كمك نمايد. مدت قرارداد اين پروژه 18 ماه در نظر گرفته شده است .