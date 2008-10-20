خراسان رضوی در راه اندازی جایگاه های CNG رتبه دوم را داراست

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: خراسان رضوی به لحاظ تعداد جایگاه های راه اندازی شده سوخت CNG در جایگاه اول قرار دارد.

وی تصریح کرد: تا قبل از واگذاری جایگاه های سوخت CNG به شرکت گاز تعداد 18 جایگاه در استان فعال بود در حالیکه تا چند ماه آینده این میزان به بیش از 40 مورد خواهد رسید.

ناظر نصب تجهیزات جایگاه های CNG خراسان رضوی با اشاره به مشکلات نصب و راه اندازی جایگاه های CNG خراسان رضوی با اشاره به مشکلات نصب و راه اندازی جایگاه های CNG اظهار داشت: کمبود قطعات مورد نیاز، نبود گروه راه انداز و عدم مهارت کافی از سوی جایگاه داران از جمله مشکلات این بخش محسوب می شود.

قاسمی رشد فعالیتهای راه اندازی جایگاه های CNG را از افتخارات خراسان رضوی عنوان کرد و ادامه داد: این در حالی است که گروه تکنسین راه انداز جایگاه های CNG کشور تنها در تهران مستقر می باشند.

تعداد جایگاه های CNG استان خراسان رضوی تا پایان سال جاری به 63 مورد خواهد رسید.



