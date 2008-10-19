پنج هزار نفر موفق به دیدن بازی فولاد و پرسپولیس نشدند

به گزار خبرنگار مهر در اهواز، تعدا تماشاگران این بازی که شامگاه شنبه با نتیجه 3 بر 2 به سود فولاد به پایان رسید، 30 هزار نفر اعلام شد در حالیکه تنها 10 هزار قطعه بلیت فروخته شده بود، به همین علت تعداد فراوانی از علاقمندان به فوتبال که بخش قابل توجهی از آنان از شهرهای مجاور برای دیدن این بازی به ورزشگاه تختی اهواز آمده بودند، موفق به ورود به ورزشگاه نشدند.

هواداران فولاد پس از این کسب این پیروزی شیرین تا ساعاتی پس از پایان بازی به جشن و پایکوبی پرداختند و این حالت در خیابان اصلی شهر اهواز یعنی خیابان سلمان فارسی بیشتر به چشم می آمد.

نیروی انتظامی هم به علت ازدحام شدید هواداران از این بازی، خیابان های منتهی به ورزشگاه را مسدود کرد و از ورود خودروها به آنها جلوگیری کرد.

این اولین پیروی خانگی فولاد خوزستان در فصل جاری لیگ برتر بود و در بازی های گذشته این تیم بازی های خود را نتیجه مساوی یا شکست به پایان برده بود.

