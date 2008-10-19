برای شکست پرسپولیس با تمام بازیکنانش برنامه داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی پس از کسب پیروزی مقابل تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از هفته ها پیش برای بازی مقابل پرسپولیس تهران برنامه ریزی کرده بودیم و تمرینات تکنیکی و تاکتیکی ویژه ای برای پیروزی در این دیدار انجام دادیم زیرا معتقدم پیروزی در این دیدارمی توانست روحیه بازیکنان فولاد برای بازیهای آینده را افزایش دهد.

وی ادامه داد: این درست است که پرسپولیس تعدادی از مهره های کلیدی خود را در اختیار نداشت ولی شک نکنید ما حتی با حضور این بازیکنان نیز می توانستیم این تیم را شکست دهیم.

جلالی تصریح کرد: بازیکنان پرسپولیس آنگونه که ما می خواستیم بازی کردند و در نهایت با استفاده از شناختی که از این تیم داشتیم موفق به کسب پیروزی شدیم.

وی با بیان اینکه در این بازی سنجیده تر ازهفته های قبل بازی کردیم، ادامه داد: فولاد باید زودتر از این هفته به پیروزی خانگی دست می یافت ولی اکنون هم دیر نشده و ما می توانیم در هفته های آینده جبران ناکامی ها را بکنیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان افزود: تعویض هایی که در این بازی انجام دادیم همگی هجومی بود ولی این طبیعی بود که تیم عقب بکشد چرا که پرسپولیس تیم بزرگی است ولی اگر زاد محمود گل چهارم را به ثمر می رساند، شیرازه پرسپولیس از هم می پاشید.

جلالی در مورد پرتاب بطری به داخل زمین نیز گفت: بی شک کسانی که چنین کاری کردند نمی توانند خود را هوادار فولاد بدانند زیرا آنها بیشترین ضربه را به این تیم که برنده بازی بود، زدند.

