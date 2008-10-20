تعطیلی تنها سینمای تالش هشت ساله شد

بهرام خوشحال در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان تالش افزود: این سالن به لحاظ ساختمانی دچار تخریب شده است و مالکیت آن نیز به دلیل انحصار وراثت دچار مشکلات قضایی است.

وی گفت: البته با پیگیریهای لازم و مکاتبات مستمر انجام شده در تلاش برای بازگشایی این سالن در تالش هستیم.

خوشحال با اشاره به مطرح بودن هنرمندان تالشی حوزه سینما و فیلمسازی در کشور افزود: مسئولان شهری با برگزاری جلسات با فیلمسازان تالش در صدد حمایت هر چه بیشتر از این هنرمندان هستند.

وی در خصوص فعالیت انجمن سینمای جوان در تالش نیز گفت: انجمن سینمای جوان تالش از فعالیت خوبی در حوزه فیلمسازی در سطح ملی برخوردار است.

این مقام مسئول تالشی ادامه داد: در حال حاضر تنها مشکل این انجمن در تالش، ‌مکان و ساختمان دفتر این انجمن است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مسئولان شهرستان و همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان درصدد یافتن ساختمانی مناسب برای پیگیری فعالیتهای این انجمن و فیلمسازان جوان آن هستند.



