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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۹:۳۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

تعطیلی تنها سینمای تالش هشت ساله شد

تعطیلی تنها سینمای تالش هشت ساله شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ارشاد شهرستان تالش از تعطیلی تنها سالن سینمای شهرستان تالش از حدود هشت سال قبل تاکنون در این منطقه خبر داد.

بهرام خوشحال در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان تالش افزود: این سالن به لحاظ ساختمانی دچار تخریب شده است و مالکیت آن نیز به دلیل انحصار وراثت دچار مشکلات قضایی است.

وی گفت: البته با پیگیریهای لازم و مکاتبات مستمر انجام شده در تلاش برای بازگشایی این سالن در تالش هستیم.

خوشحال با اشاره به مطرح بودن هنرمندان تالشی حوزه سینما و فیلمسازی در کشور افزود: مسئولان شهری با برگزاری جلسات با فیلمسازان تالش در صدد حمایت هر چه بیشتر از این هنرمندان هستند.

وی در خصوص فعالیت انجمن سینمای جوان در تالش نیز گفت: انجمن سینمای جوان تالش از فعالیت خوبی در حوزه فیلمسازی در سطح ملی برخوردار است.

این مقام مسئول تالشی ادامه داد: در حال حاضر تنها مشکل این انجمن در تالش، ‌مکان و ساختمان دفتر این انجمن است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مسئولان شهرستان و همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان درصدد یافتن ساختمانی مناسب برای پیگیری فعالیتهای این انجمن و فیلمسازان جوان آن هستند.

 

کد مطلب 767704

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