برداشت برنج در مناطق ایلام آغاز شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بیشترین برنج استان ایلام در شهرستانهای دره شهر و شیروان چرداول قرار دارد که هم اکنون کار برداشت برنج در شهرستان شیروان چرداول آغاز شده است.

وی بیان داشت: امسال یک هزار و 400 هکتار از اراضی آبی شهرستان شیروان چرداول به کشت برنج اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه از این میزان سطح زیر کشت برنج در این شهرستان پنج تن برنج سفید استحصال می شود، خاطر نشان کرد: بیش از 95 درصد از مزارع برنج در شهرستان شیروان چرداول به کشت برنج عنبربو (یک نوع برنج محلی در استان ایلام) اختصاص یافته است.

شهبازی عنوان کرد: با توجه به خشکسالی در سال زراعی گذشته و امسال سطح زیر کشت برنج در استان ایلام تا حدودی پایین آمده است ولی محصول تولیدی از کیفیت مطلوبی برخوارد خواهد بود.

این مسئول یادآور شد: سال گذشته از دو هزار و 500 هکتار اراضی برنج در شهرستان شیروان چرداول حدود هشت تن برنج تولید شد.