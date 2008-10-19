به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یحیی میرزامحمدی پیش از ظهر امروز در جمع افزود: با کسانی که به هر عنوان سب سلب آسایش و امنیت عمومی باشند، برخورد قاطع و شدید خواهد شد.

وی در تشریح نحوه رسیدگی و اجرای طرح برخورد و مبارزه با اراذل و اوباش اظهار داشت: شعب ویژه رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه تشکیل شده است.

دادستان تبریز با بیان اینکه اخیراً حدود 10 نفر از اراذل و اوباش این شهرستان شناسایی و بازداشت شده‌اند، گفت: بازداشت‌شدگان با صدور قرار تأمین کیفری مناسب روانه زندان شدند و پرونده آنان برای رسیدگی به دادگاه جزایی ارسال شده است.

میرزامحمدی حفظ امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل و اوباش را از اولویت‌های کاری این دادسرا خواند.



