تولید مستند "کابوس یک رویا" مرهون جسارت مجیدی است

مهدی فارسی درباره تولید "کابوس یک رویا" به خبرنگار مهر گفت: پدرم با رفاقتی که با مجیدی دارد پیشنهاد ساخت این مستند را مطرح کرد و با توافق وی کار ساخت پروژه آغاز شد. تولید فیلم به دو سال پیش همزمان با شکلگیری ایده "آواز گنجشکها" برمیگردد و من به همراه هادی بهروز و محمد فراهانی در تمام زمان تولید فیلم مجیدی از صحنهها فیلمبرداری میکردیم.
وی در ادامه افزود: ما حدود 120 ساعت راش گرفته بودیم و نزدیک به دو ماه کار تدوین را انجام میدادیم. متن مستند را پدرم محمدعلی فارسی نوشته و در تمام مراحل کار نیز از مشاوره وی استفاده میکردیم. صداگذاری "آواز دهل" را محمد باقری انجام داده و موسیقی فیلم به صورت انتخابی بوده است.
فارسی با اشاره به همکاری مجیدی در شکلگیری مستند "آواز دهل" (کابوس یک رویا) گفت: آقای مجیدی به ما اجازه داد بسیار به وی و گروهش نزدیک شویم. حتی در بیشتر صحنهها ما با آنها شوخی میکنیم. این مستند 52 دقیقهای کاری متفاوت است که به صورت مستند داستانی ساخته شده است.
مستند داستانی "آواز دهل" با نام قبلی "کابوس یک رویا" ساعت 21 روز دوشنبه 29 مهرماه از شبکه دو روی آنتن میرود. فیلم ماجرای ساخته شدن پروژه سینمایی "آواز گنجشکها" و پشت صحنه آن را از ابتدا تا انتها به تصویر کشیده و همزمان با اکران فیلم تازه مجیدی پخش میشود.
در خلاصه داستان نماینده سینمای ایران در اسکار آمده است: کریم کارگر مزرعه شترمرغ است که به دلایلی از کارش اخراج میشود و برای پیدا کردن کاری دیگر به تهران میرود، اما در این کلانشهر با مسائلی عجیب و غریب مواجه میشود. در این فیلم رضا ناجی، کامران دهقان، حامد آغازی، پویا صالحی، محمدرضا شیخی، شبنم اخلاقی و نشاط نظری بازی میکنند.
فیلمنامه "آواز گنجشکها" را مجیدی و مهران کاشانی نوشتهاند و دیگر عوامل عبارتند از مشاور فیلمنامه: سیدناصر هاشمزاده، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: یدالله نجفی، طراح چهرهپردازی: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، مدیر تولید: کامران مجیدی، عکاس: علی تبریزی و تهیهکننده: م. مجیدی.
نامزدی دریافت سیمرغ بلورین در یازده رشته و دریافت چهار سیمرغ در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر و همچنین کسب جایزه خرس نقرهای از جشنواره فیلم برلین برای رضا ناجی بازیگر فیلم که برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران روی داده، از مهمترین دستاوردهای "آواز گنجشکها"ست.
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