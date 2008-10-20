رکابزنان برتر یک و چهار کیلومتر انفرادی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها از امروز دوشنبه 29 مهرماه به مدت 3 روز و در شش رشته سرعت و استقامت در شهر مشهد برگزار می شود که در اولین روز این مسابقات در یک کیلومتر انفرادی غلامرضا چراغی از تیم یاسوج با زمان یک دقیقه و 12 ثانیه و 8 صدم ثانیه به مقام نخست رسید.

درهمین رشته هادی تیموری از تنگستان لیان با زمان یک دقیقه و 13 ثانیه و 12 صدم ثانیه دوم و کریم طالبی از لنگرود با یک دقیقه و 13 ثانیه و 19 صدم ثانیه سوم شد.

درچهارکیلومتر انفرادی نیز بهزاد بالایی از یاسوج با زمان 5 دقیقه و 81 صدم ثانیه در مکان نخست ایستاد. علیرضا رضاپور از تیم استقامت تهران با 5 دقیقه و 4 ثانیه و 54 صدم ثانیه دوم و حسن سرپوس از تیم قم با زمان 5 دقیقه و 6 ثانیه و 85 صدم ثانیه عنوان سوم را بدست آورد.

رکابزنان حاضر در این مسابقات عصر امروز در رشته دور حذفی و طی دو روز آینده در مواد استقامت ، تایم تریل انفرادی 15 کیلومتر و تیم اسپرینت با یکدیگر رقابت خواهند کرد .