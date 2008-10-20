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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۷

لیگ دسته یک دوچرخه سواری/

رکابزنان برتر یک و چهار کیلومتر انفرادی مشخص شدند

رکابزنان برتر یک و چهار کیلومتر انفرادی مشخص شدند

نخستین روز از دومین مرحله مسابقات لیگ دسته یک دوچرخه سواری باشگاههای کشور در سال 87 امروز با شناخت نفرات برتر دو رشته انفرادی در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها  از امروز دوشنبه 29 مهرماه به مدت 3 روز و در شش رشته سرعت و استقامت در شهر مشهد برگزار می شود که در اولین روز این مسابقات در یک کیلومتر انفرادی غلامرضا چراغی از تیم یاسوج با زمان یک دقیقه و 12 ثانیه و 8 صدم ثانیه به مقام نخست رسید.

درهمین رشته هادی تیموری از تنگستان لیان با زمان یک دقیقه و 13 ثانیه و 12 صدم ثانیه دوم و کریم طالبی از لنگرود با یک دقیقه و 13 ثانیه و 19 صدم ثانیه سوم شد.

درچهارکیلومتر انفرادی نیز بهزاد بالایی از یاسوج با زمان 5 دقیقه و 81 صدم ثانیه در مکان نخست ایستاد. علیرضا رضاپور از تیم استقامت تهران با 5 دقیقه و 4 ثانیه و 54 صدم ثانیه دوم و حسن سرپوس از تیم قم با زمان 5 دقیقه و 6 ثانیه و 85 صدم ثانیه عنوان سوم را بدست آورد.

رکابزنان حاضر در این مسابقات عصر امروز در رشته دور حذفی و طی دو روز آینده در مواد استقامت ، تایم تریل انفرادی 15 کیلومتر و تیم اسپرینت با یکدیگر رقابت خواهند کرد .

کد مطلب 767752

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