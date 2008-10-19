پرویز سروری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد بیان داشت: قرار بر این است که روز سه شنبه اعضای مجمع نمایندگان تهران برای اطلاع از وضعیت بافت های فرسوده و اقداماتی که شهرداری تهران در این رابطه در دست انجام دارد از این مناطق بازدیدی داشته باشند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در همان روز سه شنبه قرار است مجمع نمایندگان تهران از متروی تهران به خصوص پروژه تجریش که طرح بسیار عظیمی است بازدید کنند.
وی با تاکید بر اینکه دیدار با تمدن استاندار جدید تهران هم در دستور کار مجمع نمایندگان تهران قرار دارد اظهار داشت: صبح روز چهارشنبه مجمع نمایندگان تهران تشکیل جلسه خواهد داد تا درباره موضوعات مختلف مباحثی مطرح شود.
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