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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۰

تمدید وامهای کشاورزان در کشور اجرایی می شود

تمدید وامهای کشاورزان در کشور اجرایی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده رشتخوار و خواف در مجلس شورای اسلامی از اجرایی شدن تمدید وامهای کشاورزی ظرف یک ماه آینده خبر داد.

محمدرضا سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خواف افزود: امسال از ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد تومان اختصاص یافته به وزارت جهاد کشاورزی ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان برای تمدید وامهای کشاورزی در نظر گرفته شده است که در این میان سهم استان ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان است.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: از‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته ستاد خشکسالی برای کشاورزان خسارت دیده، سهم استان ‪ ۳۴‬میلیارد تومان است که بخش عمده آن صرف خرید دام مازاد شده است.

وی با اشاره به تخصیص 300 میلیارد تومان از اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آبیاری نوین، اظهار داشت: کشاورزانی که قصد ارائه طرح آبیاری تحت فشار و نوین را دارند می‌توانند از ‪ ۵۰‬درصد کمک بلاعوض دولت استفاده کنند.

کد مطلب 767780

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