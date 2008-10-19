به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هوشنگ سامبرانی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: این فناوری در کنار نان حجیم برای اولین بار متناسب با نیاز و ذائقه مردم ایران طراحی شده است .

وی با بیان اینکه سیستم طراحی شده قابلیت تولید 20 تن نان مسطح را در کشور دارد افزود : پروسه تولید نان در این سامانه کاملا مکانیزه و اتوماتیک انجام می شود که با اجرای این طرح و با طراحی های صورت پذیرفته علاوه بر ارتقاء سرعت تولید، کیفیت نان تولیدی نیز افزایش می یابد .

وی با اشاره به دیگر مزایای این دستگاه گفت : رعایت اصول بهداشتی در کلیه مراحل، ماندگاری حداقل یک ماهه کلیه محصولات، امکان تولید انواع نان مسطح با فرمهای مختلف ضخامت یکنواخت بدون دورریز و روش پخت با حرارت غیرمستقیم وزشی ، قابلیت حمل آسان و نصب سریع خط تولید را از دیگر نقاط قابل توجه و مزایای این پروژه جدید است.

وی همچنین ایجاد اشتغال پایدار در راستای سیاستهای اشتغالزایی دولت را از دیگر مزایای آن اعلام کرد .

مدیرعامل شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتورسازی تبریز یادآور شد : همزمان با برپایی نمایشگاه تخصصی نان ibex که در محل نمایشگاه دائمی تهران صورت گرفت دکتر میرکاظمی وزیر بازرگانی و هیات همراه از غرفه شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتورسازی تبریز بعنوان اولین سازنده تجهیزات و خطوط تولید نان صنعتی مسطح در کشور که با مشارکت RAWI تولید می شود بازدید کرد .

به گفته وی در این دیدار که مهندس زمانلو مدیر عامل تراکتورسازی تبریز نیز حضور داشت وزیر بازرگانی با تقدیر از تلاش متخصصان و طراحان این صنعت تولیدات جدید این شرکت را در سال جدید تحقق شعار سال نوآوری و شکوفایی برشمرد و بر تلاش بیشتر در جهت ابتکار ، نوآوری و تولید محصولات جدید با بهره گیری از فن آوریهای روز دنیا تاکید کرد .