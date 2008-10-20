15 واحد صنفی فرهنگی متخلف در یزد تعطیل شدند

سرهنگ مصطفی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بازرسان اداره اماکن از ابتدای امسال از 90 واحد مراکز روش و عرضه محصولات فرهنگی بازدید کردند که 28 واحد به عنوان متخلف شناسایی و تعداد 15 واحد شامل مراکز بازیهای رایانه ای، ویدئو کلوپها و کافی نت های شهرستان یزد به علت تخلف و نداشتن پروانه کسب تعطیل شدند.

وی با اشاره به اینکه بازدید از فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی سطح شهر یکی از برنامه های اکیپ مشترک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد و اداره اماکن و مجامع امور صنفی است، بیان داشت: این بازرسی با هدف بررسی موارد تخلف واحدهای صنفی فرهنگی و بدون هیچ ملاحظه ای از سوی این ارگانها انجام می شود.

سرهنگ ذاکری موارد تخلف واحدهای صنفی فرهنگی را شامل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قانون آیین نامه صنفی عنوان کرد و افزود: در صورت انجام این تخلفات در مرحله اول اخطار کتبی، در مرحله دوم تعطیلی و پلمپ به مدت 10 روز، در مرحله سوم تعطیلی و پلمپ به مدت یک ماه و در مرحله چهارم تعطیلی و پلمپ به مدت یک ماه و ضبط پروانه کسب صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای طرحهای نظارتی اماکن، نیازمند همکاری و تعامل شهروندان است، یادآور شد: افراد می توانند در صورت مشاهده موارد تخلف واحدهای صنفی فرهنگی از جمله ویدئو کلوپها، مراکز بازی رایانه ای و کافی نت ها به اداره اماکن گزارش دهند.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی یزد به خانواده ها توصیه کرد: ارتباط فرزندان خود را با اشخاص، مراکز، و فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی کنترل کنند و در مورد این اماکن قبل از مراجعه فرزندانشان تحقیق و بررسی کنند.

به گفته این مسئول 40 تا 50 درصد ویدئو کلوپهای شهر یزد بدون پروانه کسب در حال فعالیت هستند.