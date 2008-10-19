سیدعلی اکبر آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: برای تخریب و بازسازی این تعداد کلاس درس، 33 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: در دو سال باقیمانده از اجرای این طرح نیز پیش بینی می شود حدود 560 کلاس درس با 50 میلیارد تومان اعتبار، تخریب و بازسازی شود.

آرامون همچنین خاطرنشان کرد: تا دهه فجر امسال نیز 43 مدرسه در سراسر استان احداث و بازسازی می شود که بخشی از هزینه های این طرح از سوی بنیاد خیریه برکت تامین خواهد شد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاریهای بنیاد 15 خرداد با نوسازی مدارس یادآور شد: این بنیاد در سال تحصیلی بر اساس توافق های انجام شده، کار ساخت 10 مدرسه در مناطق محروم را به صورت مشارکتی بر عهده گرفته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد ادامه داد: همچنین مهرماه امسال شش مدرسه در شهرستانهای خاتم، طبس، ابرکوه، بافق و دهنوی یزد با مشارکت بنیاد 15 خرداد به آموزش و پرورش تحویل داده شده است.

آرامون در ادامه با اشاره به اجرای شش پروژه از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد بیان داشت: این طرحها که شامل ساخت دبستان 10 کلاسه در دستگردان طبس، دبستان پنج کلاسه در روستای احمدآباد بهاباد، دبستان 10 کلاسه در آزادشهر یزد، ساخت مدرسه راهنمایی 12 کلاسه در شهرک رزمندگان یزد، مدرسه راهنمایی شبانه روزی در طبس، 12 باب نمازخانه در سراسر استان است، تا پایان سال 88 به پایان می رسد.