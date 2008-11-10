طلبگی ؛ آغاز راه علم آموزی برای همه عمر

به گزارش مهر، ورود به حوزه و تحصیل در آن کار ساده ای نیست، شاید هر کسی بتواند وارد حوزه شود اما تحصیل در آن هیچگاه فراغت ندارد و پای نهادن در حوزه یعنی مسلح شدن برای ادامه تحصیل تا پایان حیات.

اندیشیدن به این موضوع که برای گرفتن مدرک معادل لیسانس 9 سال درس بخوانی شاید انگیزه ها را سلب کند، اما عشق چیز دیگری است، عشقی که تو را وا می دارد شبانه روز درس بخوانی و فرا بگیری و تازه بعد 9 سال بشوی به اصطلاح دانشگاهیان، لیسانس.

حوزه‌های علمیه همچون سایر مراکز آموزش عالی کشور آزمون ورودی دارند و داوطلبان ورود به آن باید آزمون‌های کتبی، شفاهی، مصاحبه‌های علمی و ... را پشت سر ‏بگذارند ضمن اینکه داوطلبان باید تا حدودی ادبیات عربیشان نیز خوب باشد چون به محض ورود به حوزه سر و کارشان ‏با لغات و ‏الفاظ عربی خواهد بود. ‏

‏

فاخلع نعلیک

پس از ریزش‌هایی که به دلیل کمبود فضای آموزش و شمار زیاد متقاضیان و نیز سختی آزمون در ابتدای کار صورت می‌گیرد، پذیرفته شدگان که تنها بخش اندکی از داوطلبان را تشکیل می‌‌دهند ‏به ‏مکانی وارد می‌شوند که بزرگانی همچون، امام خمینی(ره)، بروجردی‌ها، علامه طباطبائی‌ها، شیخ انصاری‌ها، شهید بهشتی و ‏مطهری‌ها در ‏این آن درس خوانده‌اند.

بر سر درب ورودی بعضی از مدارس علمیه نوشته «فاخلع ‏نعلیک انک بالواد ‏المقدس طوی» به معنای اینکه «کفشت را در بیاور تو در مکان مقدسی گام نهادی» و این یعنی پای نهادن در مکانی مقدس نباید بدون برنامه ریزی و خواست واقعی و قلبی باشد.

از همان لحظه شروع ورود طلاب به حوزه‌های علمیه احترام به استاد، بزرگتر، دوست و در کل رعایت تهذیب و اخلاق سرلوحه تمام ‏‏فعالیت‌هایشان است. شاید کمتر مدرسه علمیه‌ای در سطح کشور وجود داشته باشد که در هفته یک یا دو جلسه اخلاق در آن برگزار ‏نشود. ‏

‏سطوح مختلف حوزه ‏

با گام نهادن در حوزه‌های علمیه اولین چیزهایی که به طلاب یاد می‌دهند و به قولی الفبای کار آنهاست این است که از مصدر، چند وجه باز ‏می‌گردد، ‏از اینجاست که سطح مقدمات حوزه علمیه شروع می شود و باید منطق، صرف ساده، سیوطی، بلاغت، مغنی و... را ظرف ‏سه سال خواند. پشت سر آن نیز علاوه بر امتحانات و آزمونهای ماهیانه فصلی و نهایی، امتحان شفاهی نیز گرفته می شود و آموخته‌های ذهنی طلاب توسط ‏اساتید چک شود می شود تا نمره امتحانات کتبی و شفاهی طلاب معدل نهایی رتبه مقدمات آنها را بسازد.‏

پس از طی کردن مقدمات، طلاب حوزه‌های علمیه باید سه سالی نیز مشغول تحصیل لمعه الدمشقیه، اصول فقه و... باشند و عبارات ‏سخت و ‏مغلق را فرا بگیرند.‏

طلاب در کتاب لمعه و اصول فقه تا حدودی با روش‌های استنباط آشنا می‌شوند. در پایان این سه سال نیز ‏کما فی السابق طلاب باید ‏امتحانات کتبی و شفاهی برگزار کنند و معدل شان نیز نباید از 14 کمتر باشد در غیر این صورت مجددا باید ‏دروس را پاس کنند. ‏

با گذراندن حدود 6 سال طلاب سطح یک حوزه که معادل فوق دیپلم است را گرفته‌اند، سه سالی نیز باید مشغول تحصیل رسایل ‏و ‏مکاسب شیخ انصاری(ره) و کفایه مرحوم آخوند(ره) باشند. اینگونه که طلاب حوزه‌های علمیه می‌گویند متن عربی رسایل و مکاسب خیلی ‏‏سخت نیست اما اگر از کفایه از آنها سئوال کنیم متفق القول از متن بسیار پیچیده این کتاب پرمحتوا سخن می‌گویند. ‏

حمید اسلامی یکی از طلاب حوزه علمیه که دست بر قضا از ممتازین حوزه‌ علمیه قم است و تازگی ملبس شده است.

وی می گوید: کتاب کفایه از ‏‏شاهکارهای مرحوم آخوند است، آخوند در این کتاب پیچیده‌ترین و با محتواترین موضوعات و مطالب را در عباراتی کوتاه اما پرمغز بیان ‏کرده ‏است. ‏

این طلبه حوزه علمیه قم حال و هوای طلبگی را بی نظیر توصیف کرده و می‌گوید: تا زمانی که حجره ‏داشتیم و با ‏دوستان زندگی می‌کردیم صفا و صمیمیتی مثال زدنی بین ما حاکم بود. شوخی می‌کردیم، جشن می‌گرفتیم، ورزش می‌کردیم ‏و... از وقتی که با لطف خدا متاهل شدیم تا حدودی از مراودات و ارتباط با دوستان کاسته شده اما سعی می‌کنیم در عالم تأهل نیز هر از چند ‏گاهی با دوستان متأهلی ‏دور هم جمع شویم تا خاطراتمان زنده شود. ‏

در پایان پایه نهم حوزه که امتحانات کتبی، شفاهی و مصاحبه‌ها با موفقیت پشت سر گذاشته شدد، مدرک اتمام سطح دو که ‏همان ‏لیسانس است به طلاب داده می شود. ‏

در پایه دهم حوزه نیز باقیمانده کتاب کفایه و دیگر کتب باید خوانده شوند و آزمونهای شفاهی و کتبی پشت سر گذارده شوند.

..................

ادامه دارد