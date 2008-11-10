طلبگی ؛ آغاز راه علم آموزی برای همه عمر

به گزارش مهر، ورود به حوزه و تحصیل در آن کار ساده ای نیست، شاید هر کسی بتواند وارد حوزه شود اما تحصیل در آن هیچگاه فراغت ندارد و پای نهادن در حوزه یعنی مسلح شدن برای ادامه تحصیل تا پایان حیات.
اندیشیدن به این موضوع که برای گرفتن مدرک معادل لیسانس 9 سال درس بخوانی شاید انگیزه ها را سلب کند، اما عشق چیز دیگری است، عشقی که تو را وا می دارد شبانه روز درس بخوانی و فرا بگیری و تازه بعد 9 سال بشوی به اصطلاح دانشگاهیان، لیسانس.
حوزههای علمیه همچون سایر مراکز آموزش عالی کشور آزمون ورودی دارند و داوطلبان ورود به آن باید آزمونهای کتبی، شفاهی، مصاحبههای علمی و ... را پشت سر بگذارند ضمن اینکه داوطلبان باید تا حدودی ادبیات عربیشان نیز خوب باشد چون به محض ورود به حوزه سر و کارشان با لغات و الفاظ عربی خواهد بود.
فاخلع نعلیک
پس از ریزشهایی که به دلیل کمبود فضای آموزش و شمار زیاد متقاضیان و نیز سختی آزمون در ابتدای کار صورت میگیرد، پذیرفته شدگان که تنها بخش اندکی از داوطلبان را تشکیل میدهند به مکانی وارد میشوند که بزرگانی همچون، امام خمینی(ره)، بروجردیها، علامه طباطبائیها، شیخ انصاریها، شهید بهشتی و مطهریها در این آن درس خواندهاند.
بر سر درب ورودی بعضی از مدارس علمیه نوشته «فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی» به معنای اینکه «کفشت را در بیاور تو در مکان مقدسی گام نهادی» و این یعنی پای نهادن در مکانی مقدس نباید بدون برنامه ریزی و خواست واقعی و قلبی باشد.
از همان لحظه شروع ورود طلاب به حوزههای علمیه احترام به استاد، بزرگتر، دوست و در کل رعایت تهذیب و اخلاق سرلوحه تمام فعالیتهایشان است. شاید کمتر مدرسه علمیهای در سطح کشور وجود داشته باشد که در هفته یک یا دو جلسه اخلاق در آن برگزار نشود.
سطوح مختلف حوزه
با گام نهادن در حوزههای علمیه اولین چیزهایی که به طلاب یاد میدهند و به قولی الفبای کار آنهاست این است که از مصدر، چند وجه باز میگردد، از اینجاست که سطح مقدمات حوزه علمیه شروع می شود و باید منطق، صرف ساده، سیوطی، بلاغت، مغنی و... را ظرف سه سال خواند. پشت سر آن نیز علاوه بر امتحانات و آزمونهای ماهیانه فصلی و نهایی، امتحان شفاهی نیز گرفته می شود و آموختههای ذهنی طلاب توسط اساتید چک شود می شود تا نمره امتحانات کتبی و شفاهی طلاب معدل نهایی رتبه مقدمات آنها را بسازد.
پس از طی کردن مقدمات، طلاب حوزههای علمیه باید سه سالی نیز مشغول تحصیل لمعه الدمشقیه، اصول فقه و... باشند و عبارات سخت و مغلق را فرا بگیرند.
طلاب در کتاب لمعه و اصول فقه تا حدودی با روشهای استنباط آشنا میشوند. در پایان این سه سال نیز کما فی السابق طلاب باید امتحانات کتبی و شفاهی برگزار کنند و معدل شان نیز نباید از 14 کمتر باشد در غیر این صورت مجددا باید دروس را پاس کنند.
با گذراندن حدود 6 سال طلاب سطح یک حوزه که معادل فوق دیپلم است را گرفتهاند، سه سالی نیز باید مشغول تحصیل رسایل و مکاسب شیخ انصاری(ره) و کفایه مرحوم آخوند(ره) باشند. اینگونه که طلاب حوزههای علمیه میگویند متن عربی رسایل و مکاسب خیلی سخت نیست اما اگر از کفایه از آنها سئوال کنیم متفق القول از متن بسیار پیچیده این کتاب پرمحتوا سخن میگویند.
حمید اسلامی یکی از طلاب حوزه علمیه که دست بر قضا از ممتازین حوزه علمیه قم است و تازگی ملبس شده است.
وی می گوید: کتاب کفایه از شاهکارهای مرحوم آخوند است، آخوند در این کتاب پیچیدهترین و با محتواترین موضوعات و مطالب را در عباراتی کوتاه اما پرمغز بیان کرده است.
این طلبه حوزه علمیه قم حال و هوای طلبگی را بی نظیر توصیف کرده و میگوید: تا زمانی که حجره داشتیم و با دوستان زندگی میکردیم صفا و صمیمیتی مثال زدنی بین ما حاکم بود. شوخی میکردیم، جشن میگرفتیم، ورزش میکردیم و... از وقتی که با لطف خدا متاهل شدیم تا حدودی از مراودات و ارتباط با دوستان کاسته شده اما سعی میکنیم در عالم تأهل نیز هر از چند گاهی با دوستان متأهلی دور هم جمع شویم تا خاطراتمان زنده شود.
در پایان پایه نهم حوزه که امتحانات کتبی، شفاهی و مصاحبهها با موفقیت پشت سر گذاشته شدد، مدرک اتمام سطح دو که همان لیسانس است به طلاب داده می شود.
در پایه دهم حوزه نیز باقیمانده کتاب کفایه و دیگر کتب باید خوانده شوند و آزمونهای شفاهی و کتبی پشت سر گذارده شوند.
