نمایندگان مجلس برای بررسی سوخت زمستانی به وزارت نفت می روند

حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، تامین سوخت زمستانی را یکی از مهمترین دغدغه های کمیسیون انر‍ژی مجلس خواند.

وی با اشاره به بازدید مکرراعضای کمیسیون انر‍ژی مجلس از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی اظهارداشت: قرار بود گاز موجود در فازهای 6، 7، و 8 پارس جنوبی به میادین نفتی تزریق شود که به دلیل کمبود گاز در زمستان گاز این فازها به فاز 9 می رود و در آنجا تصفیه خواهد شد و به منظور جبران کمبود گاز در زمستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون انر‍ژی مجلس با بیان اینکه برخی از چاه های نفتی فاز 9 راه اندازی شده است، تاکید کرد: با تدابیر اندیشیده شده در شرکت گاز و وزارت نفت تلاش می شود در سال جاری با کمبود گاز مواجه نشویم.

کاتوزیان تصریح کرد: ما درکمیسیون انر‍ژی مرتبا مسائل مرتبط با سوخت زمستانی را رصد می کنیم تا اتفاقات و مشکلات سال گذشته تکرار نشود.اعضای کمیسیون انر‍ژی نیزهمراه با پیگیری های وزارت نفت و شرکت گاز نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا در زمستان امسال با بحران در گازرسانی مواجه نشویم.

وی یاد‌آور شد: کمیسیون انر‍ژی از بعد نظارتی دقت لازم را پیرامون این موضوع خواهد داشت تا وزارت نفت نیز مطلع باشد که مجلس به این امور بسیار اهمیت می دهد و این مسئله دغدغه نمایندگان ملت است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از انتخاب دوعضو این کمیسیون برای حضور در جلسات مرتبط با موضوع تامین سوخت زمستان در کشور که در وزارت نفت برگزار می شود خبر داد و گفت: آقایان مجید ناصری نژاد و سیروس سازدار مسئول حضور در این جلسات شدند و قرار است از این پس با حضور در این جلسات به مجلس گزارش دهند و درباره اقدامات انجام شده در بحث تامین سوخت زمستان از شرکت گاز و نفت نیز گزارش بخواهند.

کاتوزیان تاکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده سعی داریم در این امور اطلاعات دقیق و به روزی داشته و نسبت به اقدامات انجام شده در این حوزه آگاهی کامل به دست آوریم.