غلامحسین کریمی دوستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته معماری و مقطع کارشناسی رشته شهرسازی در دانشگاه کردستان دایر است. زمانی راه اندازی دانشکده هنر در دانشگاه کردستان عملیاتی می شود که رشته های جدید هنری در این دانشگاه ایجاد و هیئت علمی مورد نیاز جذب شوند.

وی افزود: ایجاد سه رشته جدید هنری شامل رشته های صنایع دستی، گرافیک و نقاشی در دانشگاه کردستان در راستای راه اندازی دانشکده هنر در این دانشگاه مدنظر قرار دارد.

رئیس دانشگاه کردستان همچنین گفت: امسال با مصوبه هیئت امنای دانشگاه کردستان دانشکده منابع طبیعی از دانشکده کشاورزی این دانشگاه مستقل شد.