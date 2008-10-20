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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۹

ساخت 42 سالن ورزشی در خراسان رضوی تصوبب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: ساخت 42 سالن ورزشی در استان خراسان رضوی مصوب شده که الان به ازای ساخت هر سالن برای آقایان یک سالن ورزش مخصوص برای بانوان ساخته و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران استان خراسان رضوی اظهار داشت: در طول سه سال گذشته و در دولت نهم فضای ورزش انسان بسیار توسعه و پیشرفت داشته و از این بابت بسیار خوشحالیم.

وی گفت: آنچه قهرمانی ورزشکاران ایران را ممتاز می کند، اخلاق پسندیده ای است که شایسته مردم و کشور است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: قهرمانی را نیاز داریم اما در مسیر پهلوانی و با اخلاق اسلامی باید این نوع قهرمانی را در جهان معرفی کنیم.

وی با بیان این مطلب که ورزش قهرمانی لازم و ورزش همگانی نیاز جامعه است، ادامه داد: در موضوع قهرمانی و همگانی باید بپذیریم که ورزش علم است و پشتوانه ورزش علمی فعالیتهای پژوهشی است.

محمد جواد محمدی زاده تاکید کرد: باید کار علمی را در کشف استعداد و سایر حوزه ها سر لوحه فعالیتهای خود قرار بدهیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بیشتر از جوانان که دارای انگیزه فعال هستند میانسالان ما هم به ورزش نیازمند هستند و همچنین بیش از مردان، زنان به ورزش نیازمند هستند.

وی افزود: ساخت حدود 42 سالن ورزشی در استان خراسان رضوی مصوب شده که الان به ازاء ساخت هر سالن برای آقایان یک سالن ورزش مخصوص برای بانوان ساخته و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

استاندار خراسان رضوی در پایان با بیان این مطلب که ورزش در تربیت جسم و روح تاثیر فراوانی می گذارد و ارتقاء کیفیت ایمان و بهره گیری از فضای انقلاب در ایران به ورزش وابسته است، تاکید کرد: حال که این فرصت فراهم شده در کنار ورزش قهرمانی ارتقاء کیفی آموزشها در حوزه دین مورد تاکید است. 

کد مطلب 767910

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