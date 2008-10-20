طرح عبور مترو از چهارباغ اصفهان از سر گرفته می شود

استاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهارداشت: عبور مترو از چهارباغ اصفهان باید با نگاهی باز و کارشناسانه انجام شود آنچنان که به این خیابان تاریخی لطمه ای وارد نکند.

محمدحسین ریاحی گفت: بی شک عبور مترو از چهارباغ اصفهان مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت و به میراث و تمدن اسلامی ضربه وارد می کند.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان باید نگاهی اصولی به مسائل پیرامون عبور مترو از چهار باغ اصفهان داشته باشد البته ما نیز موافق پیشرفت استان و کشورمان هستیم اما به شرطی که ضربه ای به آثار و میراث تاریخی وارد نشود.

ریاحی افزود: خیابان چهار باغ اصفهان خیابانی بی نظیر نه تنها در ایران بلکه در آسیا به شمار می رود و باید تمام وجوه تاریخی آن در نظر گرفته شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: برای حفظ آثار تاریخی در کشور باید مسئولان را ترغیب کنیم و به سمت و سویی حرکت کنیم تا همواره فضای تاریخی اصفهان حفظ شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که عبور مترو از چهار باغ اصفهان لرزش آثار تاریخی را به دنبال داشته باشد در آثار تاریخی مجاور خود چون مدرسه چهارباغ نیز اثر خواهد گذاشت و به مرو زمان باعث تخریب این آثار خواهد شد.

این استاد دانشگاه یکی از مشکلات آثار تاریخی در اصفهان را در خود سازمان میراث فرهنگی ریشه یابی کرد و اظهار داشت: این سازمان به جای اینکه موضع دفاع داشته باشد بیشتر جنبه اداری دارد و این موضوع نمی تواند برای اصفهان قانع کننده باشد.

ریاحی ادامه داد: شکی نیست که مترو از لوازم توسعه است اما با نگاهی به شهرهای بزرگی چون مسکو، دهلی، چین و ... مشاهده می شود که عبور مترو در این شهرها به گونه ای لحاظ شده که به بافت تاریخی شهر لطمه ای وارد نشود و هویت تاریخی این شهرها همواره حفظ شود.

این کارشناس مسائل تاریخی و میراث فرهنگی در اصفهان خاطر نشان کرد: اصفهان شهری تاریخی است که متاسفانه اکنون به دلیل مهاجرت های بیش از پیش به این شهر با بلند سازی هایی مواجه شده که این امر به هویت تاریخی این شهر لطمه ای بزرگ وارد کرده و هویت شهر اصفهان را از آن کوچه باغ های قدیمی خارج کرده است.