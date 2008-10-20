همایش تبیین جایگاه مدیریت شهری در آسیبهای اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در سه محور تجارب جهانی، تجارب ایرانی و الزامات و اقتضائات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود و هدف از برگزاری آن آشنایی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص نقش مدیریت شهری در میزان آسیبهای اجتماعی است.

علاقمندان می توانند آثار خود در این زمینه را حداکثر تا 15 آبان به نشانی دبیرخانه دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، خیابان کریمخان، نبش خیابان آبان، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علامه طباطبایی ارسال کنند.

شماره تلفنهای 88926393 ، 88909508 و 88900022 آماده پاسخگویی به سئوالات علاقمندان در خصوص همایش تبیین جایگاه مدیریت شهری در آسیبهای اجتماعی است.