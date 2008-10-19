به گزارش خبرنگار مهر در هشترود، علی نواداد ظهر امروز در بازدید از پروژه های مربوط به صدا و سیما در شهرستان هشترود افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی پوشش تمام شهرستان‌های استان به برنامه های شبکه های سراسری و استانی مهمترین دغدغه صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی است .

وی با بیان اینکه افزایش سطح خدمات صدا و سیما در شهرستان‌ها نیازمند مشارکت مالی منابع استانی است افزود: مساعدت مسئولان اجرایی شهرستانها برای افزایش پوشش و ارتقای کیفی تصاویر تلوزیونی شبکه های سراسری و استانی بسیار ضروری است.

نواداد در این سفر با افتتاح ایستگاه‌ تقویت برنامه های سیما در این منطقه گفت: با بهره برداری از این ایستگاه که با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال به اتمام رسیده دریافت شبکه‌های جدید سیما مانند شبکه آموزش در شهرستان هشترود و روستاهای تابعه بر روی باند یو اچ اف کانال 28 امکانپذیر شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به بهره برداری از شبکه اف ام 200 وات رادیویی این شهرستان گفت: با بهره برداری از این ایستگاه نیز امکان دریافت شبکه‌های رادیویی پیام ، ورزش ، جوان ، فرهنگ ،‌معارف و استانی در شعاع 40 کیلومتری فرستنده آغ داغ و روستاهای اطراف هشترود و چاراویماق فراهم گردید .

به گفته وی، برای این پروژه نیز بیش از یک میلیارد و 800 میلیون ریال برای هزینه شده است .

به گفته نواداد در حال حاضر 24 ایستگاه کم قدرت در شهرستان هشترود پیش بینی شده که 14 ایستگاه از این تعداد در حال احداث است .

نواداد با اشاره به پرهزنیه بودن پروژه های تقویت امواج رادیویی یادآور شد : برای تکمیل ایستگاه‌های یاد شده برای افزایش پوشش شبکه‌های رادیو و تلوزیون در شهرستان هشترود به 700 میلیون تومان اعتبار نیاز است .

در این سفر همچنین با اشاره به عبور یک سوم اتوبان تبریز - زنجان از شهرستان هشترود ، بر لزوم تقویت امواج رادیویی در این مسیر تاکید شد.