شش هزار تن زیتون در طارم برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود زنگنه صبح امروز در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان طارم، وسعت باغات زیتون این شهرستان را 12 ‬هزار و 700 ‬هکتار عنوان کرد و افزود: به ‌دلیل خسارات ناشی از خشکسالی، سرما و یخبندان، تنها از شش هزار و ‪ ۳۰۰‬هکتار باغات بارده این منطقه محصول زیتون برداشت شد.

وی ادامه داد: پنج هزار و 500 ‬تن این محصول زیتون کنسروی و ‪ 500‬تن زیتون روغنی است.

زنگنه افزود: در این شهرستان هفت هزار و 500‬ خانوار بهره ‌بردار زیتون هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از برداشت این میزان زیتون را 96 ‬میلیارد ریال و ارقام زیتون مورد کشت در منطقه شامل زرد زیتون، روغنی، ماری و گلوله زیتون است.

زنگنه بیشترین میزان مصرف زیتون را مربوط به کنسرو زیتون و روغنی دانست و گفت: بخشی ‌از این محصول نیز به صورت کنجاله مورد مصرف دام قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم افزود: این محصول علاوه ‌بر فروش در کشور به‌ خصوص به شرکتهای صنایع غذایی به کشورهای حوزه‌ خلیج فارس و ترکیه، مالزی، آلمان و کانادا به صورت کنسرو زیتون صادر می شود.

شهرستان طارم معروف به هندوستان ایران در شمال استان زنجان و هم مرز با استان گیلان است که با توجه به آب و هوای مساعد این منطقه محصولات کشاورزی متنوعی از جمله زیتون، انار، گردو، سیر و بسیاری از محصولات دیگر در این منطقه به بار می آید.

متاسفانه عدم وجود راه مناسب همچنین نبود صنایع تبدیلی در این نقطه زرخیز از استان زنجان موجب شده این منطقه به رغم دارا بودن توانمندیهای ویژه به خصوص صنایع تبدیلی محصولات تولیدی خود را بدون ارزش افزوده و به صورت خام صادر نماید و در بسیاری از مواقع محصول تولید شده بازار فروش پیدا نمی کند.