50 درصد فراگیران آموزش از راه دور کرمانشاه به دانشگاه رفتند

جلال امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: امسال خوشبختانه به همت مسئولین و با تلاش دانش آموزان میزان پذیرفته شدگان مراکز آموزش از راه دور کرمانشاه در مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد افزایش یافته است.

وی افزود: امسال فارغ التحصیلان مراکز پیش دانشگاهی آموزش از راه دور 204 نفر بوده اند که 160 نفر در کنکور شرکت کرده و تعداد 84 نفر از ایشان جذب مراکز آموزش عالی شده اند.

امینی با اشاره به تعداد مراکز آموزش از راه دور در استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر تعداد 18 مرکز در مناطق محروم استان وظیفه هدایت سازماندهی متقاضیان آموزش از راه دور را انجام می دهند که بر اساس آن بیش از چهار هزارو800 دانش آموز در این مراکز مشغول تحصیل می باشند .

رئیس سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مراکز آموزش از راه دور از سال تحصیلی 84-83 فعالیت خود را آغاز کرده که خوشبختانه از ابتدای شروع فعالیت با استقبال خوبی مواجه شده است.