به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، کنگره ادبی شعر عاشورایی همزمان با هشت استان آذربایجان ‌شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم و مازندران در استان اردبیل نیز برگزار خواهد ‌شد.

زمینه‌سازی جهت شناسایی، سازماندهی و جذب استعدادهای نهفته در عرصه ادبیات آیینی، فرهنگ‌سازی، آگاهی بخشی و شناساندن آسیب‌ها در عزاداریها از جمله اهداف مهم این کنگره محسوب می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این کنگره می‌توانند آثار ادبی خود را در قالب شعر، نثر و مقاله به دبیرخانه کنگره واقع در اداره کل تبلیغات اسلامی هر استان ارسال کنند .

کنگره ادبی شعر عاشورایی از دهم تا بیستم آذر ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری فدک در شهرستان اردبیل برگزار می شود.