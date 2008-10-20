به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، کنگره ادبی شعر عاشورایی همزمان با هشت استان آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم و مازندران در استان اردبیل نیز برگزار خواهد شد.
زمینهسازی جهت شناسایی، سازماندهی و جذب استعدادهای نهفته در عرصه ادبیات آیینی، فرهنگسازی، آگاهی بخشی و شناساندن آسیبها در عزاداریها از جمله اهداف مهم این کنگره محسوب میشود.
علاقمندان به شرکت در این کنگره میتوانند آثار ادبی خود را در قالب شعر، نثر و مقاله به دبیرخانه کنگره واقع در اداره کل تبلیغات اسلامی هر استان ارسال کنند .
کنگره ادبی شعر عاشورایی از دهم تا بیستم آذر ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری فدک در شهرستان اردبیل برگزار می شود.
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