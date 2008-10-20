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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۹:۳۳

کنگره شعر عاشورایی در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کنگره ادبی شعر عاشورایی آذر ماه در اردبیل برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، کنگره ادبی شعر عاشورایی همزمان با هشت استان آذربایجان ‌شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم و مازندران در استان اردبیل نیز برگزار خواهد ‌شد.

زمینه‌سازی جهت شناسایی، سازماندهی و جذب استعدادهای نهفته در عرصه ادبیات آیینی، فرهنگ‌سازی، آگاهی بخشی و شناساندن آسیب‌ها در عزاداریها از جمله اهداف مهم این کنگره محسوب می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این کنگره می‌توانند آثار ادبی خود را در قالب شعر، نثر و مقاله به دبیرخانه کنگره واقع در اداره کل تبلیغات اسلامی هر استان ارسال کنند .

کنگره ادبی شعر عاشورایی از دهم تا بیستم آذر ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری فدک در شهرستان اردبیل برگزار می شود.

کد مطلب 767960

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