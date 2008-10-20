شرکت گاز و دانشگاه آزاد علی آباد کتول تفاهمنامه منعقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرعامل شرکت گاز گلستان در نشست مشترک مسئولان این شرکت با دانشگاه آزاد علی آبادکتول افزود: بررسی زمینه‌های همکاری و ایجاد ارتباط علمی، تحقیقاتی برای مدیریت بهینه گازرسانی در مواقع افت فشار و قطعی گاز برگزار شد.

رمضانعلی سنگدوینی اظهار داشت: تعامل سازنده پیرامون امر پژوهش و بهره ‌گیری از روشهای علمی و نوین نیز از موارد مهم است که باید به آن توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه و نقش پژوهش در سازمانها و لزوم تعامل بیشتر و مستمر صنعت گاز با دانشگاه ها نیز نیاز ضروری است.

شماری از اعضای هیئت مدیره و اعضای شورای پژوهشی شرکت گاز استان گلستان و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آبادکتول در این نشست شرکت داشتند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در 30 رشته مشغول فعالیت است.

91 درصد جمعیت شهری و 51 درصد جمعیت روستایی گلستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.