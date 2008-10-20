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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

شرکت گاز و دانشگاه آزاد علی آباد کتول تفاهمنامه منعقد کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: تفاهنامه همکاری بین شرکت گاز گلستان و دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آبادکتول برای همکاری و انجام پژوهش در خصوص مدیریت بهینه مصرف گاز در زمان وقوع بحران منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرعامل شرکت گاز گلستان در نشست مشترک مسئولان این شرکت با دانشگاه آزاد علی آبادکتول افزود: بررسی زمینه‌های همکاری و ایجاد ارتباط علمی، تحقیقاتی برای مدیریت بهینه گازرسانی در مواقع افت فشار و قطعی گاز برگزار شد.

رمضانعلی سنگدوینی اظهار داشت: تعامل سازنده پیرامون امر پژوهش و بهره ‌گیری از روشهای علمی و نوین نیز از موارد مهم است که باید به آن توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه و نقش پژوهش در سازمانها و لزوم تعامل بیشتر و مستمر صنعت گاز با دانشگاه ها نیز نیاز ضروری است.

شماری از اعضای هیئت مدیره و اعضای شورای پژوهشی شرکت گاز استان گلستان و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آبادکتول در این نشست شرکت داشتند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در 30 رشته مشغول فعالیت است.

91 درصد جمعیت شهری و 51 درصد جمعیت روستایی گلستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

کد مطلب 767968

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