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۲۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

منوچهر فضلی‌خانی:‏

آموزش در مدارس استاندارد نیست

آموزش در مدارس استاندارد نیست

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش راهنمایی آموزش و پرورش با اذعان به استاندارد نبودن آموزش دانش آموزان گفت: بسیاری از ‏فعالیت‌های آموزش و پرورش بی حاصل است.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، منوچهر فضلی‌خانی بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش که در مرکز ‏رفاهی فرهنگیان قم برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از اقدامات آموزشی سازمان آموزش و پرورش اظهار داشت: ارائه الگوی ارزشیابی، ‏شناسایی استعداد‌ها و آسیب‌ها و ارائه راهکار و استراتژی مشخص نیاز ضروری در مدارس ماست که باید به آن توجه کنیم.‏

وی با بیان اینکه فقر دلیل بر نبود استعداد نیست  خاطرنشان کرد: در بسیاری از روستا‌های دور افتاده و محروم کشور دانش‌آموزان با ‏استعدادی وجود دارند که فراهم کردن امکانات آموزشی لازم برای آنان کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهد داد.‏

مدیرکل دفتر آموزش راهنمایی آموزش و پرورش عنوان کرد: باید تقسیم کار درستی در مدارس صورت گیرد و وظایف معلمان و ‏دانش‌آموزان تبیین شود.‏

وی در ادامه با اذعان به استاندارد نبودن آموزش‌ها خواستار نگاه درست مسئولان به یادگیری شد و گفت: گرفتن نمره بالا در مدارس دلیل موفقیت در ‏عرصه‌های اجتماعی نیست از طرفی به دلیل بی برنامگی و عدم استاندارد بودن فعالیتها، حرکت مدیران در بخش آموزش و پرورش از بین می رود.‏

وی در پایان موقعیت فرهنگی ویژه قم را امتیازی برای استان خواند و خواستار ترسیم و طراحی چشم‌انداز آموزشی استان قم شد.‏

در ابتدای این نشست نیز واعظی‌نژاد رئیس گروه آموزش و پرورش مقطع راهنمایی قم گزارشی از اقدامات و برنامه‌های آموزشی ارائه کرد.‏

کد مطلب 767973

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