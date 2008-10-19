آموزش در مدارس استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، منوچهر فضلیخانی بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش که در مرکز رفاهی فرهنگیان قم برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از اقدامات آموزشی سازمان آموزش و پرورش اظهار داشت: ارائه الگوی ارزشیابی، شناسایی استعدادها و آسیبها و ارائه راهکار و استراتژی مشخص نیاز ضروری در مدارس ماست که باید به آن توجه کنیم.
وی با بیان اینکه فقر دلیل بر نبود استعداد نیست خاطرنشان کرد: در بسیاری از روستاهای دور افتاده و محروم کشور دانشآموزان با استعدادی وجود دارند که فراهم کردن امکانات آموزشی لازم برای آنان کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهد داد.
مدیرکل دفتر آموزش راهنمایی آموزش و پرورش عنوان کرد: باید تقسیم کار درستی در مدارس صورت گیرد و وظایف معلمان و دانشآموزان تبیین شود.
وی در ادامه با اذعان به استاندارد نبودن آموزشها خواستار نگاه درست مسئولان به یادگیری شد و گفت: گرفتن نمره بالا در مدارس دلیل موفقیت در عرصههای اجتماعی نیست از طرفی به دلیل بی برنامگی و عدم استاندارد بودن فعالیتها، حرکت مدیران در بخش آموزش و پرورش از بین می رود.
وی در پایان موقعیت فرهنگی ویژه قم را امتیازی برای استان خواند و خواستار ترسیم و طراحی چشمانداز آموزشی استان قم شد.
در ابتدای این نشست نیز واعظینژاد رئیس گروه آموزش و پرورش مقطع راهنمایی قم گزارشی از اقدامات و برنامههای آموزشی ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش راهنمایی آموزش و پرورش با اذعان به استاندارد نبودن آموزش دانش آموزان گفت: بسیاری از فعالیتهای آموزش و پرورش بی حاصل است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، منوچهر فضلیخانی بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش که در مرکز رفاهی فرهنگیان قم برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از اقدامات آموزشی سازمان آموزش و پرورش اظهار داشت: ارائه الگوی ارزشیابی، شناسایی استعدادها و آسیبها و ارائه راهکار و استراتژی مشخص نیاز ضروری در مدارس ماست که باید به آن توجه کنیم.
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