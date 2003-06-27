بر نامه 10 ساله براي نجات جزاير سليمان

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه سي ان ان ، اين عمليات بزر گترين مداخله نظامي در جنوب اقيانوس آرام خواهد بود كه هدف از اين عمليات سر كوبي خشو نتهاي شبه نظاميان و بر قراري نظم و امنيت در كشور ور شكسته جزاير سليمان است .

بر پايه اين گزارش در اين عمليات پيش بيني شده كه استراليا در يك قرار داد 10 ساله از نظر مسائل مالي و فني از جزاير سليمان حمايت خواهد كرد .

اين شبكه گزارش داد : جان هاوارد نخست وزير استراليا در مصاحبه اي با اشاره با اينكه نمي توان مدت دقيق بر قراري نظم و امنيت و بهبود وضع اقتصادي جزاير سليمان را تخمين زد گفت : به نفع استراليا و هيچ كشوري نخواهد بود كه چنين كشور نابساماني در منطقه باشد و ما خود را مسئول حل اين نابسامانيها مي دانيم .

اين شبكه خاطر نشان ساخت : استراليا و نيوزلند منتظر در خواست كمك رسمي از سوي دولت جزاير سليمان هستند تا با استفاده از نيرو هاي چند مليتي كه 2500 نفر در آن شركت خواهند داشت در اين كشور مداخله كنند .

لازم به ذكر است كه وزراي امور خارجه كشورهاي جنوب اقيانوس آرام دوشنبه آينده در سيدني استراليا ديدارخواهند كرد تا مسئله مداخله درجزاير سليمان را مورد بحث و گفتگو قرار دهند.

پيش بيني مي شود كه بعد از تشكيل اين جلسه ، مجلس كشور جزاير سليمان در 8 جولاي ، دستوري مبني بر درخواست كمك رسمي صادر كند .