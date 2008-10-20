کنگره شعر عاشورایی در 19 استان کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در پنجمین نشست مسئولان شورای هیئت های مذهبی کشور در گرگان افزود: این شوراها محرم سال گذشته در اجرای برنامه ها و فعالیت های فراروی موفق بوده اند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، برگزاری نمایشگاه مناسبتهای مذهبی در ‪ ۱۵‬استان نیز از دیگر فعالیتهای این شوراهاست که پیگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: دیدار مداحان با مراجع قبل از ماه محرم و دیدار مسئولان شورای هیئتهای مذهبی با مسئولان فرهنگی نظام در تهران از دیگر برنامه‌های این مجموعه است.

دیلمقانی، تصمیم ‌گیری و کمک به سازمان تبلیغات اسلامی در رده‌ های مختلف را از جمله اهداف شوراهای هیئت های مذهبی برشمرد.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان نیز تعداد اعضای هیئتهای مذهبی خواهران و برادران در گرگان را یک هزار و ‪ ۷۲۲‬نفر اعلام کرد.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر جهان اسلام و بشریت به شور و شعور اباعبدالله الحسین (ع) نیازمند است. امروز جهان به بن بست رسیده است و تنها اسلام است که نجات‌ دهنده است.

وی اظهار داشت: برنامه جامع و منسجم فرهنگی و مذهبی برای ساماندهی هیئتهای مذهبی جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در این هیئتها نیاز ضروری است.

در این نشست روسای هیئتهای زنجان، خراسان شمالی، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان و نمایندگان استان گلستان شرکت داشتند.