به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامرضا تفتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 40هزار واحد صنفی در قم فعالیت می کنند که 80 درصد آن ها دارای مجوز و پروانه کسب می باشند.



وی با بیان اینکه دریافت پروانه کسب برای واحدهای صنفی امری ضروری است، گفت: باید تمامی واحدها اقدام به این امرکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با واحد صنفی مربوطه برخورد خواهد شد.



تفتی با بیان اینکه اتحادیه ها نباید در صدور مجوز کوتاهی کنند اظهارداشت: تمامی اتحادیه موظف اند ظرف مدت 15 روز پاسخ قانع کننده ای را به واحدها ارائه دهند.



وی با بیان اینکه هم اکنون ساختمان اصناف قم نیز طراحی شده است، گفت: این ساختمان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300میلیون تومان طراحی شده است که تمامی اتحادیه در این ساختمان حضور خواهند یافت.



رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی استان قم افزود: تمامی اتحادیه تا اول آذر ماه در این ساختمان مستقر می شوند و بسیاری از مشکلات عبور و مرور برای مردم رفع می گردد.



تفتی در ادامه از تعطیلی واحدهای صنفی در هنگام نماز خبر داد و گفت: با اجرای این طرح هر مغازه به مدت 20 دقیقه تعطیل خواهد شد و در مغازه های اطراف حرم مطهر نیز در هنگام اقامه نماز جمعه 2ساعت تعطیل خواهند بود.



وی افزود: بنرها و پارچه های مشخصی برای این منظور طراحی شده است که در اختیار صنوف قرار می گیرد.

