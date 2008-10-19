بیش از سه چهارم کم شنواها توانایی مالی کاشت حلزون را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمدتقی خرسندی امروز در نشست خبری یازدهمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی و سر و گردن ، افزود: خوشبختانه پیشرفت بسیار چشمگیری در این رشته های پزشکی داشته ایم به طوری که در قسمت گوش نمی توان درمانی را سراغ داشت که در دنیا انجام بپذیرد ولی در ایران ارائه آن امکان نداشته باشد.

وی به گران بودن هزینه کاشت حلزون برای افراد کم شنوا به عنوان یکی از معضلات پیش روی بیماران یاد کرد و گفت: شاید آنچه تا کنون در کاشت حلزون در کشور صورت گرفته کمتر از یک چهارم افرادی باشند که نیاز به این عمل دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در عین حال این مشکل را جهانی دانست و افزود: کشورهای خارجی هم با معضل گرانی هزینه کاشت حلزون مواجه اند.

در ادامه دکتر علیرضا کریمی یزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به شیوع بیماری گوش اشاره کرد و افزود: عفونت های گوش و کم شنوایی مادرزادی و ژنتیکی از شایع ترین بیماریهای گوش در اطفال محسوب می شود.

وی تاکید کرد: نمی توان بچه ای را یافت که زیر سه سال باشد و برای چند مرتبه مبتلا به بیماری التهاب گوش میانی نشده باشد.

کریمی یزدی از عفونت های مزمن گوش میانی به عنوان شایع ترین بیماریهای گوش در بزرگسالی نام برد.

وی با تاکید بر غربالگری شنوایی به عنوان بهترین شیوه شناسایی افراد کم شنوا و دچار اختلالات شنوایی، افزود: در این بحث هرچقدر سرمایه گذاری و برنامه ریزی کنیم ، زودتر می توان به درمان کم شنوایی افراد کمک کرد.

کریمی یزدی، هزینه کاشت حلزون در کشورمان را بین 30 تا 40 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: پرداخت 50 درصد هزینه آن از سوی دولت است و مابقی نیز باید توسط بیمار پرداخت شود.

به گزارش مهر، یازدهمین کنگره گوش و حلق و بینی و سر و گردن اول تا چهارم آبان ماه در تالار همایشهای رازی برگزار می ‌شود.