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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۹:۴۳

توکلی "در آغاز یک روز" را در تلویزیون می‌سازد

توکلی "در آغاز یک روز" را در تلویزیون می‌سازد

بهرام توکلی فیلم تلویزیونی "در آغاز یک روز" را به تهیه‌کنندگی پژمان لشگری‌پور برای مرکز سیمافیلم می‌سازد.

این فیلمساز درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این کار را سال قبل نوشتم و کار را به سیمافیلم ارائه کردم. فیلمنامه از سوی آنان مورد تایید قرار گرفته و در تلاش هستیم زمینه تولید آن را فراهم کنیم.

وی درباره زمان شروع پیش‌تولید پروژه "در آغاز یک روز" گفت: پیش‌تولید از 15 تا 20 روز دیگر شروع می‌شود و در نظر داریم تا دو ماه آینده فیلم را برای پخش آماده کنیم.

توکلی موضوع فیلم را چنین تشریح کرد: داستان "در آغاز یک روز" ارتباطی به "پا برهنه در بهشت" ندارد و در این فیلم داستان پدر و پسری روایت می‌شود که با مسائل و اتفاق‌هایی مواجه می‌شوند.

"پابرهنه در بهشت" نخستین فیلم سینمایی توکلی بود که از سوی منتقدان و جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گرفت. "در آغاز یک روز" دومین تجربه کارگردانی وی محسوب می‌شود.

کد مطلب 768066

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