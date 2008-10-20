این فیلمساز درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این کار را سال قبل نوشتم و کار را به سیمافیلم ارائه کردم. فیلمنامه از سوی آنان مورد تایید قرار گرفته و در تلاش هستیم زمینه تولید آن را فراهم کنیم.
وی درباره زمان شروع پیشتولید پروژه "در آغاز یک روز" گفت: پیشتولید از 15 تا 20 روز دیگر شروع میشود و در نظر داریم تا دو ماه آینده فیلم را برای پخش آماده کنیم.
توکلی موضوع فیلم را چنین تشریح کرد: داستان "در آغاز یک روز" ارتباطی به "پا برهنه در بهشت" ندارد و در این فیلم داستان پدر و پسری روایت میشود که با مسائل و اتفاقهایی مواجه میشوند.
"پابرهنه در بهشت" نخستین فیلم سینمایی توکلی بود که از سوی منتقدان و جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گرفت. "در آغاز یک روز" دومین تجربه کارگردانی وی محسوب میشود.
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