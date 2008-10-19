49 هزار مازندرانی عضو تعاونیهای مسکن مهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نیلچیان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن استان در استانداری افزود: تعداد 901 تعاونی در استان با 97 هزار و 893 نفر عضو اداره کل تعاون هستند.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون 103 هزار و 668 نفر در استان از طریق اینترنت در سایت وزارت تعاون ثبت نام و تعداد 92 هزار و 850 نفر در مرحله اول مورد پالایش قرار گرفتند.

مدیر کل تعاون مازندران با اشاره به اینکه در بررسی های نهایی 398 تعاونی مسکن مهر و 48 هزار و 917 عضو در استان تشکیل شده است تصریح کرد: از تعداد فوق 288 تعاونی با تعداد 42 هزار و 990 نفر عضو به سازمان مسکن وشهر سازی معرفی شدند.

نیلیجیان یادآور شد: پس از بررسی های به عمل آمده تعداد 38 هزار و 790 نفر عضو واجد شرایط تشخیص داده شده که از برنامه ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی بالاتر بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تاکنون 159 تعاونی با پنج هزار و 612 نفر عضو موفق به واریز مبلغ ده میلیون ریال ودیعه اول حق مشارکت نزد شعب صندوق تعاون استان شدند گفت: پروانه ساخت پروژه دو هزار و 800 واحدی میارکلا ساری اخذ و نقشه ها مورد تایید مهندسی و مشاورین اداره کل مسکن و شهرسازی استان قرار گرفته است.

به گفته این مسئول، متاسفانه زمین هفت هکتاری باغ بهشهر به علت مخالفت شورای شهر و شهرداری هنوز مجوز برای آن صادر نشده است و در شهرستان بابل نیز وضعیت زمین مورد نظر در منطقه قاضی کتی بابل نامشخص بوده و هنوز واگذار نشد.

وی افزود: در چالوس نیز زمین 35 هکتاری مرزن آباد بلاتکلیف است.

وی یادآور شد: در سایر شهرهای استان یا زمین آماده واگذاری، عقد قرارداد و واگذاری به مسکن و شهرسازی است.

