به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی نماینده ولی فقیه در نهضت سواد آموزی و رئیس ستاد اقامه نماز کشور امروز یکشنبه 28 مهر در جمع مدیران، معاونان و رؤسای اداره های اوقاف و امور خیریه سراسر کشور اظهار داشت: خلوتی مساجد به این دلیل است که ما تنها به نصف دستورات قرآن عمل کرده‌ایم. برای جذب اقشار مختلف مردم به‌ویژه نسل جوان به مساجد و دین، باید ضمن توجه به اصول کار فرهنگی، اجرای کارهای واجب و بر زمین مانده و پر مخاطب و میلیونی از نسل جوان طلاب و دانشجویان جوان و فرهیخته در اقامه نماز و تشکیل هیئت امنای مساجد بهره جست.

حجت‌الاسلام قرائتی تصریح کرد: بسیاری از مساجد که خلوت است پیش‌نماز آنها بسیار مسن یا بیمار است. امام جماعت 80 ساله نمی‌تواند با جوان 16 ساله ارتباط برقرار کند. باید از جوانان طلبه و دانشجو برای اقامه نماز جماعت و امور اجرایی و تشکیل امناء مساجد استفاده کرد. این کار را باید خود امامان جماعت انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ایحاد جذابیت در مساجد افزود: خود قرآن هم بر جذابیت مساجد تأکید می‌کند که اذان‌گو باید خوش‌لحن باشد و اذان به صورت زنده پخش شود.

رئیس ستاد زکات کشور موفقیت در امور فرهنگی و تبلیغی را تابع رعایت اصولی دانست و افزود: کار فرهنگی اصولی دارد که باید آن را رعایت کرد و توجه به کارهای ضروری و انجام نشده، انجام کارهای بزرگ و پرهیز از کارهای خرد و جزئی و .. از جمله این اصول به شمار می‌روند.