18 شکارچی متخلف در آمل و محمود آباد شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن صادق نژاد امروز در جلسه شورای اداری آمل گفت: این افراد در حین شکار در مناطق ممنوعه ناندل لاریجان آمل و نوار ساحلی محمود آباد شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: از شکارچیان متخلف 18 قبضه انواع اسلحه شکاری مجاز و غیرمجاز به همراه دو قطعه کبک و هشت قطعه پرنده مهاجر شامل مرغابی و چنگر توقیف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل و محمود آباد تصریح کرد: بلافاصله با تشکیل پرونده تنظیمی شکارچیان متخلف تحویل مقامات قضایی شد.

صادق نژاد با بیان اینکه هم اکنون در زمان مهاجرت پرندگان مهاجر و جوجه ریزی آنان شکار پرندگان و وحوش ممنوع است، گفت: پروانه های شکار هم در این فصل از سوی محیط زیست به متقاضیان صادر نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده با شکارچیان متخلف و یا افرادی که به بهانه تفریح و گشت و گذار در مناطق شکار ممنوع اقدام به شکار وحوش نمایند برابر مقررات به شدت برخورد می شود.

