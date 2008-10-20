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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

شمار ووشو کاران ایران به 40 هزار نفر افزایش می یابد

ساری - خبرگزاری مهر: نائب رئیس فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران گفت: تا پایان سال جاری شمار ورزشکاران سازمان یافته این رشته به 40 هزار نفر افزایش می یابد.

محمد رضا رشیدی ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 31 هزار نفر در رشته ووشو در کشور شناسایی و ساماندهی شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری چهار میلیارد ریال اعتبار برای این فدراسیون در نظر گرفته شد که پاسخگوی نیازها نیست.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی و حمایت همه جانبه برای توسعه این رشته ورزشی نیاز ضروری است.

رشیدی احداث خانه ووشو را از جمله نیازمندی های برشمرد و گفت: اکنون چهار خانه ووشو در استانهای کشور در حال احداث است.

نائب رئیس فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: برای ساخت آکادمی ووشو کشور بیش از هزار متر زمین در نظر گرفته شد که به اعتبار برای ساخت آن نیاز داریم.

وی خواستار توجه وی‍ژه متولیان امر به این رشته ورزشی شد.

کد مطلب 768108

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