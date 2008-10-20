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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۹:۲۳

تولید دستگاهی جدید برای کاهش ترافیک

تولید دستگاهی جدید برای کاهش ترافیک

یکی از شرکتهای تولید کننده اتومبیل به منظور کاهش ترافیک و آلودگی موفق به تولید دستگاهی کوچک شده است که با نصب در داخل اتومبیل راننده را از میزان ترافیکی که در پیش رو دارد مطلع می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت آلمانی به منظور کاهش ترافیک در خیابانها و سهولت رانندگی برای رانندگان، دستگاهی به نام "Travolution" را طراحی و تولید کرده است.

این دستگاه درون اتومبیل نصب شده و سرعت راننده را با زمان سبز بودن چراغ راهنمایی و رانندگی هماهنگ می کند. در واقع این ابزار سرعت حرکت اتومبیل را با جریان حرکت اتومبیل ها در مسیرهای مختلف تنظیم کرده و با اتصال به انتقال دهنده هایی که در داخل علائم راهنمایی و رانندگی قرار گرفته اند، اطلاعات مربوط به ترافیک را دریافت کرده و به راننده منتقل می کند.

پس از تعیین موقعیت اتومبیل توسط دستگاه و یافتن مسیر مورد نظر با محاسبه اطلاعات ارسال شده از علایم رانندگی میزان سرعت پیشنهادی اتومبیل بر روی نمایشگر این دستگاه به راننده ارائه خواهد شد.

بر اساس گزارش زی نیوز، این دستگاه در کاهش آلودگی محیط زیست بسیار موثر بوده و به دلیل کاهش تعداد اتومبیل های موجود در ترافیک از میزان گاز های گلخانه ای تولید شده توسط اگزوز اتومبیل ها نیز کاهش خواهد یافت.

همچنین به دلیل کاهش خاموش و روشن شدن مکرر اتومبیل به خاطر عدم مقابله با ترافیک های ناخواسته از میزان مصرف سوخت نیز کاسته خواهد شد.

شرکت تولید کننده این دستگاه کاربردی اعلام کرد که با وجود مزیت های بی شمار این دستگاه در صورت قفل بودن ترافیک در منطقه ای خاص استفاده از مزایای این دستگاه ممکن نخواهد بود.

کد مطلب 768124

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